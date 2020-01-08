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Lady M草莓季來了！ 草莓香緹千層、草莓千層酥必吃

2020-01-08 11:08聯合報 記者張芳瑜／即時報導

專屬Lady M粉紅旋風即將登場，1/10起，全球獨家的「草莓香緹千層蛋糕」、「草莓千層蛋糕」，還有「草莓系」飲品於門市限定開賣。此外，遠百信義門市獨家口味「香檳千層蛋糕」也將延長供應至1月29日，另一款熱銷口味「芋頭千層蛋糕」於1/10起也能在台北旗艦店吃得到，每日數量有限，售完為止。

「草莓香緹千層蛋糕」以粉紅色的草莓鮮奶油為基底，上層綴滿新鮮草莓，撲鼻而來的草莓香、紅艷欲滴的草莓，讓視覺與味覺皆滿分；一直占居熱銷商品位置的「草莓海綿蛋糕」，蓬鬆的海綿蛋糕抹上清爽不膩的鮮奶油，夾層包裹酸甜草莓、多層次的口味令人陶醉；喜好偏酸口味的朋友，則推薦「草莓千層蛋糕」，Lady M最經典的香草卡士達內加入草莓丁，呈現酸中帶甜的滋味；還有法式經典甜品「草莓千層酥」由紮實又酥脆的派皮為主角，口感層層酥脆讓人上癮，包裏草莓卡士達內餡、柔潤海綿蛋糕與新鮮草莓，層層口感展現法式甜點工藝。

台北兩家內用店在草莓季期間也推出兩款「草莓系」飲品，遠百信義店獨家「草莓鮮果昔」以牛奶為基底，混合新鮮草莓、草莓果泥；喜愛奶茶的朋友，則不可錯過台北旗艦店獨家的「草莓可可脆片歐蕾」，嚴選紅茶與草莓相呼應，最後撒上巧克力脆片，粉色的外觀搭配蛋糕，絕對攻佔IG版面。

「草莓海綿蛋糕」單片270元，9吋2,700元，四間店皆有販售。圖／Lady M...
「草莓海綿蛋糕」單片270元，9吋2,700元，四間店皆有販售。圖／Lady M提供
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「草莓香緹千層蛋糕」單片280元，9吋2,800元，台北晶華店、台中新光店販售。...
「草莓香緹千層蛋糕」單片280元，9吋2,800元，台北晶華店、台中新光店販售。圖／Lady M提供
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「草莓千層酥」單片270元，台北旗艦店、遠百信義店販售。圖／Lady M提供
「草莓千層酥」單片270元，台北旗艦店、遠百信義店販售。圖／Lady M提供
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遠百信義店獨家「草莓鮮果昔」(前)，旗艦店獨家「草莓可可脆片歐蕾」(後)。圖／L...
遠百信義店獨家「草莓鮮果昔」(前)，旗艦店獨家「草莓可可脆片歐蕾」(後)。圖／Lady M提供
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「草莓千層蛋糕」單片280元，9吋2,800元，台北旗艦店、遠百信義店販售。圖／...
「草莓千層蛋糕」單片280元，9吋2,800元，台北旗艦店、遠百信義店販售。圖／Lady M提供
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