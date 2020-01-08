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「免稅通路限定」酒款搶獨家！黃金封蠟、打造專屬酒瓶

2020-01-08 11:04聯合報 記者羅建怡／即時報導

春節寒假即將到來，因應旅遊旺季，不少酒款也鎖定「免稅通路獨家銷售」。其中，「格蘭利威14年單一麥芽威士忌」不僅免稅通路限定，還是「獨獻台灣」，僅在台灣機場免稅通路「獨家販售」，論珍稀，這也是其一。

格蘭利威看好台灣市場，選在農曆年節前獨家於台灣機場免稅通路推出14年單一麥芽威士忌。酒款以稀有珍貴的Oloroso雪利桶100%熟成，未與其他橡木桶混桶或是過桶，因此保有雪莉桶最原始特點，口感圓潤，帶有標誌性的花果香及辛香風味，層次豐富，純飲或調製古典雞尾酒都很適合。飲食作家葉怡蘭也盛讚，「格蘭利威14年與台菜風味是絕佳搭配」，建議售價1,450元。

麥卡倫免稅通路限定系列─Concept系列的第二款年度限量版威士忌Concept Number 2，2月將登陸亞洲，農曆年前也率先於台灣免稅通路推出。集結麥卡倫威士忌釀酒師史蒂芬布萊納（Steven Bremner）兩項熱愛的元素：音樂與威士忌，歐洲雪莉橡木桶提供深沉且強烈風味，美國雪莉橡木桶濃郁的香草、柑橘及太妃糖甜味隨後而至，與波本酒桶帶來的花香柑橘及香草創造出鮮明並和諧的多重風味。建議售價為美金150元。

來自蘇格蘭的ABERFELDY艾柏迪單一麥芽威士忌，也在桃園國際機場第一航廈免稅區開出「期間限定店」，期限至2月底，現場展售稀有的威士忌酒款，包含免稅限定的馬德拉桶威士忌和限定禮盒，並提供客製包裝服務，包括獨特的黃金封蠟、打造個人專屬酒瓶。其中，免稅獨家販售的「馬德拉桶威士忌」，有16年和21年兩種選擇，兩款威士忌採用首次裝桶的波本桶，再換桶至經過重新燒烤的馬德拉桶並陳年12個月，創造絕妙的風味層次，建議售價分別為3,410元、5,760元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭利威14年單一麥芽威士忌，以橘色作為瓶身基調，搭配上棕色酒液。圖／Perno...
格蘭利威14年單一麥芽威士忌，以橘色作為瓶身基調，搭配上棕色酒液。圖／Pernod Ricard提供
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Concept Number 2集結音樂與威士忌兩大元素。圖／麥卡倫提供
Concept Number 2集結音樂與威士忌兩大元素。圖／麥卡倫提供
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凡於限定店購買任一年份的馬德拉桶威士忌，即可享有客製化的封蠟包裝，在瓶身烙印個人...
凡於限定店購買任一年份的馬德拉桶威士忌，即可享有客製化的封蠟包裝，在瓶身烙印個人專屬的英文字母，送禮更顯誠意。圖／艾柏迪提供
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格蘭利威選在出遊與送禮旺季前夕，推出台灣獨享的格蘭利威14年單一麥芽威士忌。圖／...
格蘭利威選在出遊與送禮旺季前夕，推出台灣獨享的格蘭利威14年單一麥芽威士忌。圖／Pernod Ricard提供
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限定店精選免稅獨家販售的「馬德拉桶威士忌」，有16年和21年兩種選擇。圖／艾柏迪...
限定店精選免稅獨家販售的「馬德拉桶威士忌」，有16年和21年兩種選擇。圖／艾柏迪提供
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