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內衣業也瘋AI 華歌爾首推3D體型檢測

2020-01-08 10:19經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

內衣業也瘋AI，歡慶50周年的台灣華歌爾首創國內內衣業者之先，自即日起推出「3D AI體型檢測」活動，首場自即日起至1月14日在忠孝SOGO舉行，凡參加並完成3D AI體型檢測活動，就可獲得華歌爾50周年紀念版贈品及內睡衣抵用券乙張，全台預計舉辦20個場次，目標吸引逾萬人參加。

台灣內衣產業近10年受快時尚與電商衝擊影響明顯，台灣華歌爾總經理陳均輝坦言，確實呈現小幅的負成長，近10年累計下來已接近10%的衰退，但他強調「專業內衣品牌還是有優勢在」。

除了提供有同樣迎合現在流行趨勢的舒適、休閒款內衣外，陳均輝表示，台灣華歌爾更著重在專利研發，目前舒適款和機能款內衣佔比約是45%和55%。而2020年台灣華歌爾的重點，便在於AI的挹注，希望能夠透過高科技，為女性帶來更精準的美。

台灣華歌爾表示，日本華歌爾曾於2019年5月於表參道策展，首次公布並運用新科技3D Smart Scanner測量消費者體型，並智慧推薦消費者建議內衣尺碼與推薦產品，台灣華歌爾取其概念，今年正式於台灣首創3D AI體型檢測新服務。

台灣華歌爾指出，3D AI體型檢測是運用最新的第四代「紅外線」量測方式，可於8秒內快速檢測妳全身3D表面資料，透過36個3D人體AI自動標記點方式，可以自動辨識並分析計算身高、三圍、腿圍，也可以自動分析計算出內衣尺碼及做體型分析。

陳均輝進一步指出，台灣華歌爾同時已在2014年起成立人因科學研究室，用科學方法蒐集各年齡層體齡數據，致力於創造符合人體工學與全年齡消費者需求的商品，而全新「3D AI體型檢測」服務，是華歌爾不計成本投入的最新高科技研發，可以在8秒內迅速檢測出消費者的體型數據並結合華歌爾「人因科學研究室」長期累積的大數據，智慧推薦適合身型的產品。

此外，有了體齡身型數據為基準，門市人員也能透過面對面專業諮詢，幫助消費者了解隨著年齡增長體型和體質的變化，適齡穿搭，以提供女性朋友兼顧舒適無負擔與保持身型好線條的最佳建議。

同時，陳均輝也透露，就目前檢測結果發現，台灣女性朋友對於身材上最在意的其實是下腹圍與大腿圍，而非胸圍，這也將成為未來研發商品的新點子。

2020年台灣華歌爾的重點，在於AI的挹注，希望能夠透過高科技，為女性帶來更精準...
2020年台灣華歌爾的重點，在於AI的挹注，希望能夠透過高科技，為女性帶來更精準的美。 圖／台灣華歌爾提供
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50th紀念款商品。 圖／台灣華歌爾提供
50th紀念款商品。 圖／台灣華歌爾提供
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「3D AI體型檢測」是運用最新的第四代「紅外線」量測方式，可於8秒內快速檢測妳...
「3D AI體型檢測」是運用最新的第四代「紅外線」量測方式，可於8秒內快速檢測妳全身3D表面資料，透過36個3D人體AI自動標記點方式，可以自動辨識並分析計算身高、三圍、腿圍，也可以自動分析計算出內衣尺碼及做體型分析。 圖／台灣華歌爾提供
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