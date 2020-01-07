4米高「衝浪皮卡丘」首度現身！還有10隻皮卡丘大遊行

自今年1月開始，日本三井旗下的多間購物園區、Outlet，紛紛推出一系列主題活動與折扣優惠，最低可達1.5折起。其中三井購物園區 LaLaport東京灣，還將於1月25日起，設置一座高約4公尺高的「超大！衝浪皮卡丘」雕像，同時舉行皮卡丘踩街遊行、寶可夢直營店等週邊活動，讓粉絲們可以盡興朝聖。

由於今年元旦是日本更改年號後的首個元旦，因此意義非凡。包括關東地區的三井OUTLET PARK木更津、入間、幕張、多摩南大澤，還有關西地區的三井OUTLET PARK大阪鶴見、瑪林匹亞神戶、滋賀龍王，以及北陸地區三井OUTLET PARK北陸小矢部，加上中部地區的三井OUTLET PARK爵士之夢長島等購物中心，即日起至1月13日期間，推出「NEW YEAR SUPPRISE SALE」的春季優惠活動，最低2折起。

三井OUTLET PARK札幌北廣島、三井OUTLET PARK倉敷等店，則是舉行「SUPER OUTLET SALE」折扣季活動，時間各至1月19日、1月13日。至於三井OUTLET PARK仙台港，除了擁有高達50公尺的巨型摩天輪外，也會於1月13日之前，舉辦年初首賣折扣季的活動。位於關東地區的9間三井購物園區LaLaport，也有大型折扣活動，共計有千間店舖共襄盛舉，最低可至1.5折起，限時至1月9日為止。其他如三井購物園區 LAZONA川崎廣場、DiverCity Tokyo 購物中心等地，亦有不同的優惠活動。