客訴不斷「帶回家就不好吃」超夯網購甜點深法開實體店

網路上超夯的手工甜點店「深夜裡的法國手工甜點（簡稱深法）」，由於營業時間是下午4點到凌晨12點，奇特的販售時間反而打響知名度，儘管被稱為是史上最難買網購甜點，但仍吸引大批民眾排隊搶購。不過，想吃可以更容易，深法即日起開設首家實體旗艦店，販售甜點，並提供16個座位，同時有森法咖啡，讓消費者可以一邊享用蛋糕，一邊喝美味咖啡。

深法自2011年於網路起家，引進各種優質原物料，講究新鮮現做，因而吸引不少消費者青睞。不過，過去只能線上訂購後，到店外帶回家吃，但卻也因此有客人抱怨帶回家反而不好吃。創辦人Rick認為，甜點的新鮮度是影響口味的原因，因此有了開設實體店舖的念頭。

於是，Rick選在距離東門站約10分鐘路程的金山南路巷弄內，開設首間實體店舖。實體店舖招牌以黑色為底，木質裝潢為主，除了吧台外，還設有座位區，加起來總共有16個座位，讓前去的消費者都可以吃到最新鮮的甜點。

店內甜點分為深法經典類塔、季節限定類塔，深法經典類塔像是生巧克力塔、超厚層生巧克力塔、法國栗子雙夾生巧客黑加利塔、香橙橘酸塔、綜合野莓塔，以及生蘋果塔等，適合2到4個人分享，價位落在330到580元間。季節限定類塔則是有卡士達草莓塔、巧克力卡士達草莓塔、薑餅人/薑餅耶誕樹等11種口味，價位落在150元到700元左右。同時，店內設有森法咖啡，包含卡布奇諾、美式、拿鐵等可選擇，價位介於100元到160元左右，若是想在店裡享用蛋糕，低消為一杯飲料。

除了甜點、咖啡外，深法最有趣的是加入了「我的主廚朋友」外帶系列，讓甜點店內可以買得到酸菜白肉鍋。Rick表示，這系列是邀請名廚Fernando宋建良設計酸菜白肉鍋，選用雞湯加入金華火腿、酒釀等食材，再搭配不同時期製作的大白菜，湯頭濃郁帶酸味，但喝起來不膩。湯裡可以嘗到2款豬肉，台灣黑毛豬五花、伊比利豬松阪等，提供消費者外帶。

深夜裡的法國手工甜點實體旗艦店

地址：台北市大安區金山南路二段141巷1號（捷運東門站3號出口） 營業時間：16:00-24:00（周三公休） 價格：店內用餐低銷為飲料一杯，甜點落在150元到700元