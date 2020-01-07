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你的AirPods需要一個新家！BV、GUCCI迷你包太欠買

2020-01-07 21:13聯合報 記者吳曉涵／專題即時報導

近幾季迷你小包大流行，看似只能裝幾個零錢、幾張票卡的超小尺寸，儼然成為最佳的造型裝飾新歡。而拜現代科技所賜，把這些迷你包用來收納耳機剛剛好，特別是無線的AirPods更是需要一個家來好好保存，眾品牌們也開始專門打造各種AirPods收納包，新的一年，這塊市場勢必還會有更多新貨讓你「選擇困難症」上身！

換了新設計師後成功扭轉品牌形象、備受許多年輕人歡迎的BOTTEGA VENETA，把經典的編織運用在迷你包上，除了專門為AirPods推出的硬殼編織AirPods Case收納盒之外，更把熱賣的The Pouch包以及標性的編織托特包縮小，變成可以當作零錢袋、AirPods Case的迷你包，無論是尺寸或顏色都超可愛。

Gucci把人氣系列Ophidia的精神延續，以復古簡約的GG帆布打造AirPods Case，而Saint Laurent則是以經典YSL金色Logo裝飾兩款單色小牛皮革款式AirPods Case。

前陣子才在台灣新光三越A9店開設的PRADA Dreamscape快閃店（即日起到2月16日為止），則是提供超夢幻的獨賣粉彩色調AirPods Case，另外還有同樣也是獨賣款附上迷你包的手機套，怎麼搭都超搶眼。

BOTTEGA VENETA專門為AirPods推出的硬殼編織AirPods C...
BOTTEGA VENETA專門為AirPods推出的硬殼編織AirPods Case收納盒。圖／摘自官網
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PRADA Dreamscape快閃店獨賣超夢幻的獨賣粉彩色調AirPods C...
PRADA Dreamscape快閃店獨賣超夢幻的獨賣粉彩色調AirPods Case，13,500元。圖／PRADA提供
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BOTTEGA VENETA專門為AirPods推出的硬殼編織AirPods C...
BOTTEGA VENETA專門為AirPods推出的硬殼編織AirPods Case收納盒。圖／摘自官網
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PRADA Dreamscape快閃店獨賣多功能手機掛飾，是附上迷你包的手機套，...
PRADA Dreamscape快閃店獨賣多功能手機掛飾，是附上迷你包的手機套，12,500元。圖／PRADA提供
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Saint Laurent則是以經典YSL金色Logo裝飾兩款單色小牛皮革款式A...
Saint Laurent則是以經典YSL金色Logo裝飾兩款單色小牛皮革款式AirPods Case。圖／摘自官網
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BOTTEGA VENETA把熱賣的The Pouch包縮小。圖／摘自官網
BOTTEGA VENETA把熱賣的The Pouch包縮小。圖／摘自官網
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Gucci把人氣系列Ophidia的精神延續，以復古簡約的GG帆布打造AirPo...
Gucci把人氣系列Ophidia的精神延續，以復古簡約的GG帆布打造AirPods Case。圖／摘自官網
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BOTTEGA VENETA把標性的編織托特包縮小，變成可以當作零錢袋、AirP...
BOTTEGA VENETA把標性的編織托特包縮小，變成可以當作零錢袋、AirPods Case的迷你包。圖／摘自官網
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BOTTEGA VENETA把標性的編織托特包縮小，變成可以當作零錢袋、AirP...
BOTTEGA VENETA把標性的編織托特包縮小，變成可以當作零錢袋、AirPods Case的迷你包。圖／摘自官網
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Saint Laurent則是以經典YSL金色Logo裝飾兩款單色小牛皮革款式A...
Saint Laurent則是以經典YSL金色Logo裝飾兩款單色小牛皮革款式AirPods Case。圖／摘自官網
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