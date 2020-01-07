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「這是一場革命」：班農和納瓦羅對談美中新關係

名字有「越」或「亮」免費吃河粉！越亮河粉插旗南港

2020-01-07 20:17聯合報 記者陳睿中／即時報導

以時髦中菜為主的飯Bar，近期跨足越南料理，新推出以河粉、米線為主角的「越亮」。並預計於2月1日正式開幕。為慶祝開幕，凡名字內有「越」或「亮」，消費即可免費獲得「手沖生牛肉湯河粉」。

位於南港Citylink的越亮，設有78個座位。店內供應有湯河粉、乾米線、法國麵包與越式小菜，平均客單價約250～300元。店內河粉的湯底，以牛大骨搭配洋蔥、蘿蔔等多種蔬菜，熬煮12小時而成，口味偏向南越，略帶蔬菜的甜味。若是不吃牛肉者，也有豬大骨熬煮而成的湯頭。

湯河粉共有生牛肉、熟牛肉、雞絲、豬肉與海鮮等5種配料可選，每碗售價188元起。其中經典的「火車頭河粉」，一次就能吃到生牛肉、牛腱肉片、牛肚、牛肉丸等配料，每份248元。以乾拌米線為主的「乾拌檬」系列，則共有牛肉、豬排、香茅雞腿等6種口味選擇，售價自178元起。

另外同時融合法越風情的法國麵包，則有烤牛肉、香茅雞腿等3種口味，自製的豬肝抹醬，也增添層次的滋味，售價自158元起。店內亦供應鮮蝦生春捲、甘蔗蝦、涼拌青木瓜沙律等不同小菜。

目前越亮已開始試營運，預計2月1日正式開幕。1月23日至29日期間，凡消費一套套餐即可參加「越亮新春魚蝦蟹」體驗活動，有機會獲得免費的越亮乾拌檬。開幕當日，姓名中有「越」或「亮」的民眾來用餐，凡消費即可免費享用「手沖生牛肉湯河粉」一碗（價值208元），活動至3月8日，限量500份，送完為止。

越亮供應有鮮蝦生春卷、招牌甘蔗蝦等越南小菜。記者陳睿中／攝影
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越亮火車頭河粉，每份248元。記者陳睿中／攝影
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香茅雞腿越式法包，每份168元。記者陳睿中／攝影
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招牌牛肉乾拌檬，每份198元。記者陳睿中／攝影
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