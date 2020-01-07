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藤原浩潮流便利店「THE CONVENI」 1月10日起快閃東區

2020-01-07 19:04聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

如果你是潮流迷，想必對於日本時尚教父藤原浩打造的潮流便利店「THE CONVENI」不陌生，而就在新年甫開春，THE CONVENI即將登台快閃的消息就鬧得沸沸揚揚，如今消息確認，這令人期待的潮流便利店將在1月10日前進台北東區，並帶來許多話題商品。

日本街頭潮流教父藤原浩常有天馬行空的新奇創意，他在2018年時，以潮流的「便利商店」為發想，在東京銀座打造了全新概念的「THE CONVENI」店鋪。裡頭除了販售服飾之外，還囊括零食、 飲品、文具與各式生活小物等；同時搭配吸晴的包裝方式，像是用牛奶盒、飲料罐甚至是配件的三明治包裝等，都引爆相當高的討論話題。

這次由台灣潮流店INVINCIBLE與「THE CONVENI」攜手的快閃店，將落腳台北東區，同時也推出多款限定聯乘單品，並結合Fragment Design的專屬商標以及THE CONVENI 字樣，見證三方首次的合作。

【INVINCIBLE for THE CONVENI POP UP STORE】

時間：1月10日到2月2日

地址：INVINCIBLE EAST (台北市大安區忠孝東路四段181巷35弄3號)

台灣快閃店販售的托特包。圖／INVINCIBLE提供
台灣快閃店販售的托特包。圖／INVINCIBLE提供
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藤原浩打造的潮流便利店「THE CONVENI」即將來台快閃。圖／摘自THE C...
藤原浩打造的潮流便利店「THE CONVENI」即將來台快閃。圖／摘自THE CONVENI粉絲團
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台灣快閃店販售的托特包。圖／INVINCIBLE提供
台灣快閃店販售的托特包。圖／INVINCIBLE提供
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台灣快閃店販售的長袖帽T。圖／INVINCIBLE提供
台灣快閃店販售的長袖帽T。圖／INVINCIBLE提供
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台灣快閃店販售的長袖上衣用面紙盒裝。圖／INVINCIBLE提供
台灣快閃店販售的長袖上衣用面紙盒裝。圖／INVINCIBLE提供
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台灣快閃店販售的長袖上衣。圖／INVINCIBLE提供
台灣快閃店販售的長袖上衣。圖／INVINCIBLE提供
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台灣快閃店販售的短T。圖／INVINCIBLE提供
台灣快閃店販售的短T。圖／INVINCIBLE提供
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藤原浩打造的潮流便利店「THE CONVENI」即將來台快閃。圖／摘自THE C...
藤原浩打造的潮流便利店「THE CONVENI」即將來台快閃。圖／摘自THE CONVENI粉絲團
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台灣快閃店販售的托特包用鋁罐包裝。圖／INVINCIBLE提供
台灣快閃店販售的托特包用鋁罐包裝。圖／INVINCIBLE提供
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台灣快閃店販售的短T用牛奶盒包裝。圖／INVINCIBLE提供
台灣快閃店販售的短T用牛奶盒包裝。圖／INVINCIBLE提供
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先前台北街頭出現許多「THE CONVENI」海報，如今確定快閃店即將登台。記者...
先前台北街頭出現許多「THE CONVENI」海報，如今確定快閃店即將登台。記者黃仕揚／攝影
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藤原浩打造的潮流便利店「THE CONVENI」即將來台快閃。圖／摘自THE C...
藤原浩打造的潮流便利店「THE CONVENI」即將來台快閃。圖／摘自THE CONVENI粉絲團
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台灣快閃店販售的短T。圖／INVINCIBLE提供
台灣快閃店販售的短T。圖／INVINCIBLE提供
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快閃東區

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