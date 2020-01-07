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DIOR曼谷發表2020春夏奢華自然風 RIMOWA聯名款好靚

2020-01-07 18:52聯合報 記者楊詩涵／即時報導

在耗費了一年多的時間於泰國曼谷尋覓場地之後，DIOR亞洲區2020春夏系列發表選在AUBE頂級婚宴暨會展中心舉行，開幕一年多的AUBE僅舉辦過為數不多的豪門婚宴，這是首度成為精品品牌活動的場地，白牆、綠地以及泰國的艷陽晴空，契合DIOR春夏系列，引領人們走進質樸真我的植栽森林中。

春夏女裝 徜徉在綠地與花園的考究自然風

DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在2020春夏女裝發表中，緊扣園藝主題，發表了漸染的漸層虹彩、旅行者以及援引迪奧先生的妹妹凱瑟琳迪奧（Catherine Dior，Miss Dior）為謬思的多種造型。迪奧小姐不僅是人們對她的尊稱，也是品牌首支香水Miss Dior的由來，而迪奧先生不僅本人熱中園藝，在妹妹迪奧小姐遭納粹關至集中營、重獲自由後，也陪伴著她透過園丁的日常生活，重返平靜恬適，因此花朵、蝴蝶、標本、光影、酒椰葉等自然景物，也成了Maria Grazia Chiuri設計刺繡圖案的元素。

為呼應在巴黎發表時的多樣性花園（Inclusive Garden），以活生生的樹林打造出枝繁葉茂的美好，AUBE也妝點出自然情境，映入眼簾的經典Bar Jacket袖身變短、和服裝下緣切齊為本季特色，材質則來自酒椰葉、柞蠶絲，在棕褐色和墨黑之間演繹自然風情；植物拓印系列則是Maria Grazia Chiuri探訪國家自然歷史博物館後，藉由植物的拼貼圖樣、加上含鐵的熱水浸煮之後，所開發的全新印花布料，因此隨著葉子或花朵拼排的方式不同，每片布材都獨一無二。

此外，漸染的漸層虹彩則是洋溢著輕快的度假氛圍，帶來穿透的服裝視覺，也運用在Book Tote等包款配件，造型輪廓以A字線條、園藝工裝連身褲、飄逸的海灘裙等表現，編織的草帽是自然景致的最佳點綴。

DIOR MEN未來的考古學家 RIMOWA聯名款超吸睛

漸層色，也是DIOR MEN夏季的表現手法之一，打從上任以來的2018年夏季開始，男裝創意總監Kim Jones就熱中與藝術家合作，在本季與美國藝術家Daniel Arsham打造粉紅、藍色為主的男裝，以「未來的考古學家」為靈感，帶來視覺清爽且具未來感的男裝，尤其是粉紅色的「月光花園」系列，更賦予男裝飄忽的浪漫意境。

天生色盲的Daniel Arsham結合攝影、雕塑和建築概念，擅長在作品中將單色系的微妙變化表現出獨到之處，這次的男裝呼應他未來遺跡（uture Relics）系列風格，半透明襯衫有岩石般的斷痕、Dior Oblique紋路襯衫或包款錯落浮雕技法，都讓造型更富於立體感，此外，向2000年春夏高訂John Galliano的設計致敬所創作的日報印花「journaux」，重新演繹之後成為服裝、鞋履的嶄新呈現。配件部分更可見到緊扣考古主題的仿舊、侵蝕、裂化等風格，賦予單品年代感，例如時鐘、電話、手機殼造型的鑰匙扣環或項鍊，都像是從未來出土的幻象單品。

配件之中最受矚目的自然是DIOR與RIMOWA的聯名系列，以雲霧塗層帶來迷幻效果，鋁鎂合金Rimowa的箱款打造出銀色、霧、粉紅、淺藍手拿肩背包，或是漸層藍點綴經典Dior Oblique斜紋的登機箱，展現電解拋光技術的奢華效果，都是粉絲們引頸期盼的目標單品，也散發未來感的炫目輕盈。

Saddle黑色野生薊珠線刺繡小牛皮馬鞍包，價格店洽。圖／DIOR提供
Saddle黑色野生薊珠線刺繡小牛皮馬鞍包，價格店洽。圖／DIOR提供
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Maria Grazia Chiuri探訪國家自然歷史博物館尋找植物拓印的靈感。...
Maria Grazia Chiuri探訪國家自然歷史博物館尋找植物拓印的靈感。圖／DIOR提供
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2020春夏系列服裝以輕柔浪漫的塔夫綢搭襯運動俐落感。記者楊詩涵／攝影
2020春夏系列服裝以輕柔浪漫的塔夫綢搭襯運動俐落感。記者楊詩涵／攝影
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此造型是以千年之後的未來考古學家裝束作為設計概念。圖／DIOR提供
此造型是以千年之後的未來考古學家裝束作為設計概念。圖／DIOR提供
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Kim Jones首度使用日報印花「journaux」，向2000年John G...
Kim Jones首度使用日報印花「journaux」，向2000年John Galliano的設計致敬。圖／DIOR提供
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漸染的漸層虹彩裙裝洋溢著輕快的度假氛圍。圖／DIOR提供
漸染的漸層虹彩裙裝洋溢著輕快的度假氛圍。圖／DIOR提供
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DIOR x RIMOWA聯名系列粉色手拿包，售價80,300元。圖／DIOR提...
DIOR x RIMOWA聯名系列粉色手拿包，售價80,300元。圖／DIOR提供
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DIOR MEN 2020夏季男裝於曼谷發表的空間設計，以「未來的考古學家」及發表當時的場景為靈感。記者楊詩涵／攝影
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迪奧先生鍾愛的鈴蘭花卉成為DIOR MEN別針、鍊墜的圖樣設計。圖／DIOR提供
迪奧先生鍾愛的鈴蘭花卉成為DIOR MEN別針、鍊墜的圖樣設計。圖／DIOR提供
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DIOR MEN透明橡膠工裝靴，售價22,000元。圖／DIOR提供
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Lady Dior灰色野生薊珠線刺繡中型提包，售價約19萬元0,000。圖／DI...
Lady Dior灰色野生薊珠線刺繡中型提包，售價約19萬元0,000。圖／DIOR提供Book漸層虹彩帆布托特包，價格店洽。圖／DIOR提供
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Lady Dior玫瑰粉籐格紋刺繡帆布中型提包，售價約14萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior玫瑰粉籐格紋刺繡帆布中型提包，售價約14萬元。圖／DIOR提供
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DIOR日前選址泰國曼谷舉辦2020春夏男、女裝合併發表。記者楊詩涵／攝影
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2020春夏女裝的植物拓印，製成的每片布料都獨一無二。圖／DIOR提供
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Book Tote漸層虹彩帆布托特包，價格店洽。圖／DIOR提供
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「未來的考古學家」的概念也運用在服裝上，以尼龍材質做出岩石裂紋。圖／DIOR提供
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2020春夏女裝的植物拓印，製成的每片布料都獨一無二。圖／DIOR提供
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酒椰葉、柞蠶絲交織的面料，在棕褐色和墨黑之間演繹自然風情。圖／DIOR提供
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DIOR x RIMOWA聯名系列漸層藍登機箱，售價13萬5,200元。圖／DI...
DIOR x RIMOWA聯名系列漸層藍登機箱，售價13萬5,200元。圖／DIOR提供
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Dior考古

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