網購公布「鼠年開運好物熱銷TOP 10」！內衣、印章、米奇都上榜

許多人喜歡在過年前買開運小物、討個好兆頭，Yahoo奇摩拍賣公布「鼠年開運好物熱銷TOP 10」排行榜，低調的開運法寶「內衣」榮登冠軍，印章與鼠年應景的米奇周邊商品分居第2、3名。

根據統計，農曆春節是內衣銷售的3大檔期之一，除了新年穿新衣的習俗之外，紅色、金色之類的吉祥色調穿上身擔心太過高調，內在美愛怎麼穿都可以，甚至還能挑選自己的幸運色，成為許多人的開運秘密武器。

日常生活或工作上總會派上用場的印章也是習俗中的開運、轉運必備小物，圓章滾財、方章守財，登上Yahoo奇摩拍賣「鼠年開運好物熱銷TOP 10」排行榜的第2名。

米奇、米妮是2020金鼠年的最佳代言人，從去年底開始就有許多品牌、通路推出米奇相關周邊商品拚買氣，可愛又應景，攻下排行榜第3名當仁不讓。Yahoo奇摩拍賣「鼠年開運好物熱銷TOP 10」排行榜第4～10名依序為葫蘆、錢母、紅包袋、長夾、御守、聚寶盆、過年門貼窗貼。

Yahoo奇摩拍賣即日起至1月31日推出「翻轉新年玩好運」活動，精選眾多應景居家、流行時尚、美食、3C家電、運動等夯品下殺88元起，輸入折扣碼「新年玩好運」即享28折起優惠；1月20日前雙北地區「都會送」商品消費滿499元免運、當日送達；1月21日至1月29日Yahoo奇摩拍賣App加碼推出「2020快遞飛車」，最高可拿888超贈點。

momo購物網「鼠錢年貨節」正式起跑，萬件商品狂降3折起，限時推出消費滿額回饋3%、網紅直播推薦新春好貨、等活動，即日起至1月13日單筆消費滿1,680元可參加「下單抽發財金」，有機會獲得鹿港天后宮祈福燈、6,000元紅利金、999元momo幣、老協珍熬雞精禮盒等好禮。