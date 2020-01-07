搭遠東信義A13開幕熱潮 MIDO、HAMILTON推限定表衝買氣

從12月25日試營運以來，遠東信義A13百貨每日在營業時間前，總會有消費者排隊等開門，到了假日甚至還需要出動人手管制進出，儼然成為信義區目前最熱門的百貨。而選擇一同進駐新據點的美度表（MIDO）與漢米爾頓（Hamilton）也為了A13的新櫃點推出限定表款，一同刺激買氣。

軍風表款成為男性消費者的最愛，因此在開出遠東信義A13櫃點時，漢米爾頓推出全新的卡其野戰系列表款當作賣點。這系列最大的特色就是復刻了六〇年代的經典設計，捨棄了大表徑的配置，以38毫米的尺寸原汁原味呈現復古風格。漢米爾頓從當時提供給美軍使用的表款擷取靈感，保留了Nato尼龍表帶、鯊齒式外計時圈、24HR內顯示時標等元素，但加上黑色PVD的外觀，凸顯了粗獷的格調。更特別的是為了符合時代感，還搭載了H-50手上鍊機芯，有近80小時的動力儲存，即使三天不使用也不擔心停止走時。