黑鋼94帥 百年靈Superocean腕表新色來襲

第77屆金球獎剛於昨天揭曉，雖然媒體與網路多聚焦於美艷女星與華服，但以《從前，有個好萊塢》拿下最佳男配角的布萊德彼特，仍是男星之終的最佳焦點之一。而雖然小布在出席典禮時並未配戴腕表，但由他擔任全球品牌大使的百年靈腕表，卻於近期在官方網站上悄悄釋出了數只Superocean系列的全新表款配色。

百年靈Breitling的品牌全球總裁Georges Kern過去在IWC萬國表任職期間已經與眾多好萊塢明星交情良好，2018年時，百年靈更找來布萊德彼特、莎莉賽隆、亞當崔佛與吳彥祖，組成電影行動隊（Cinema Squad），成為超強名人行銷組合；2019年時，百年靈更在美國發表了Aviator 8 Mosquito及Super Avenger Chronograph 48新款飛行計時碼表，並有布萊特彼德到場，為兩造的聯名關係、再添新話題。

而近期在百年靈官方網站上釋出的數只腕表分別是Superocean系列的44毫米自動腕表、Outerknown 44毫米自動腕表、Ironman限量腕表，以及46毫米Black Steel腕表。其中最大亮點當屬常規發行的46毫米Black Steel腕表，將精鋼表殼以PVD處理改為黑色的精鋼質地，加上黃色表面與黑色橡膠表帶，黑鋼黃面組合、相當搶眼。同時表款也具備瑞士天文台認證與2,000米防水性能。想和小布一樣帥？或許也來試試新款的Superocean 46毫米Black Steel腕表。黑黃配、94帥啦！