ZuWATCH聯手家飾品牌讓珍稀木材變身腕表 每一款都有獨一無二「表」情

台灣品牌ZuWATCH與家飾設計品牌ARRT合作，推出木藝系列腕表，每一款都有獨特「表」情。圖／ZuWATCH提供 分享 facebook

繼聯手漆藝達人之後，台灣品牌ZuWATCH又與家飾設計品牌ARRT合作，推出「木藝系列」腕表，運用各種珍稀的木頭，打造出獨一無二的「表」情，個性化設計又結合自然素材，讓人眼睛為之一亮。

新銳設計品牌ZuWATCH從推出以來，就屢次與不同品牌合作，催生出讓耳目一新的腕表。最新的設計找來了家飾設計品牌ARRT一同開發出「木藝系列」表款，採用了包括黃⾦樟、楓木鳥眼、染黑蕾絲⽊、美洲箘化⽩樺等珍稀木材，運用於表盤設計。由於每一款的木頭都是天然材質，所以呈現的紋理、顏色都不盡相同，因此每一只木藝系列腕表都是獨一無二的創作。像是其中的黃金樟，樹瘤紋理變化多樣，而且⼀塊木材木材的木⽪利用率僅有 30%，需要經過砂磨以及⽊蠟油塗裝彰顯樹材的獨特光澤。

這系列表款不只有單一木材的使用，ZuWATCH更把楓⽊、花梨⽊、胡桃木透過專利技術拼合，並經過層層堆疊與數位雕刻，使得紋理呈現多種不同的⽊皮與色澤層次，凸顯出品牌的創意。6種木材紋理的表盤搭配了不同色彩的表殼、以及皮革或是金屬、布面表帶，就能有百種以上的變化，讓消費者挑選到屬於個人風格的表款。

ZuWATCH木藝系列風華Elegance腕表9,060元。 圖／ZuWATCH提供 分享 facebook

ZuWATCH木藝系列依依Affection腕表6,560元。圖／ZuWATCH提供 分享 facebook