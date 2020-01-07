一鍋有「25顆鮮貝」！乾杯出新菜 海陸貝貝鍋超浮誇

隨著年節將至，乾杯集團旗下的乾杯、老乾杯、黑毛屋本家等3個品牌，共同推出一系列年菜料理與套餐。黑毛屋本家規劃了「海陸貝貝鮮味鍋」，一次可吃到25顆貝類；老乾杯則有20款全新餐點，乾杯亦有新春套餐，適合3～4人共享。

老乾杯自1月13日起，推出20款全新餐點，包括有老乾杯和牛壽司、和牛炸春捲、日式和牛煎餃、鴨肉稻庭烏龍麵等不同菜色。其中主廚推薦的「老乾杯和牛壽司」以日本和牛姿切，搭配不同配料，組合成鮭魚親子和牛壽司、酪梨和牛壽司、鱈場蟹和牛壽司、鴨肝和牛壽司、干貝和牛壽司等5種不同滋味，每份1,380元。而「和牛炸春捲」則是以日本與澳洲和牛為內餡，製作成金黃酥脆的春捲，搭配松露蕃茄醬食用，每份160元。

乾杯燒肉居酒屋則於1月23日至2月16日期間，推出「2020新春套餐」，內含有特選和牛、上等和牛、冷藏厚切牛舌，以及伊比利豬肋條、伊比利霜降豬肉等18道餐點，3人份售價2,888元，4人份則為3,688元。