「奇異博士」班乃尼克造訪積家表廠 親探時間魔法

每個人都羨慕魔法，因為魔法點石成金、穿越時間或物理的限制，開啟無限可能。因漫威電影《奇異博士》再創影壇新高峰的班乃尼克康柏拜區，日前造訪了積家Jaeger-LeCoultre位於瑞士汝拉山谷中的表廠，除了親身體驗腕表的製造組裝，更在左手戴上了積家的Polaris系列Memovox響鬧腕表。

班乃迪克康柏拜區在演出《奇異博士》時，已經配戴過積家的另一款複雜腕表，雖然《復仇者聯盟4》為漫威宇宙暫時劃下句點，但先前傳出風聲即將拍攝《奇異博士》第二集，復令影迷大為期待；2019年除了演出電影《電流大戰》（The Current War），日前參與演出的電影《1917》，負責執導的英國導演山姆曼德斯更以此片拿下第77屆金球獎最佳導演獎，更讓人期待班乃迪克在電影中的精采表現。