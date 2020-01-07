星巴克鼠年限定商品8日開賣 超萌金鼠杯款喜氣又療癒
迎接金鼠年，星巴克即將於1/8推出一系列可愛的鼠年系列商品，以吉祥開運的喜氣紅色為底，並將圓滾滾的討喜金鼠作為主角，設計多款馬克杯、隨行杯及不鏽鋼杯等，也有米色、粉色等色系為底的可愛鼠年系列商品。此外，今年更首次推出「鼠年天韻音樂鈴」商品，生肖主角小鼠化身為星巴克Barista在吧台前忙碌的身影，縮小的吧台器物精緻又有趣，是粉絲們不能錯過的蒐藏品。
新的一年，就用可愛的金鼠杯陪伴辛苦的工作天，無論是三隻小老鼠圍繞的「金鼠團圓馬克杯」、人氣款「金鼠報喜雙層玻璃杯」、討喜的「鼠來寶杯盤組」等等，想蒐藏的粉絲1/8趕緊手刀搶購。另外，同步於1/8上市開賣的燕麥奶，全植物性、低過敏、非轉基因的優點，加以綿密的口感及濃醇的質地使得咖啡喝起來更加滑順，也更凸顯咖啡的醇厚，像是以「焦糖瑪奇朵」融合燕麥奶及香草風味糖漿後，倒入濃縮咖啡並在奶泡上覆以香甜焦糖醬，燕麥奶的穀物香氣賦予焦糖瑪奇朵多層次的風味，還有「燕麥摩卡」，燕麥的綿密口感搭配香濃巧克力，讓整體風味提升。
而親朋好友走春拜訪，星巴克的新春禮盒也是人氣伴手禮之一，今年以金鼠年喜氣外型設計「大吉大利新春禮盒」，內斂濃郁的蘭姆葡萄夾心餅乾與酥脆的蝴蝶酥；還有創新的「臻選薄餅禮盒」，以星巴克義式咖啡粉烘烤而成的薄餅，夾入港式鴛鴦奶茶搭配法式巧克力的內餡，最適宜搭配咖啡，與親友相聚品嘗新春滋味。
留言