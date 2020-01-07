楊謹華自招是鐵粉「只要出新款就知道」 最想入手寶格麗新色水桶包

女星楊謹華出席寶格麗春夏新品配件上市活動，演繹了Serpenti Cabochon淨白瑪瑙色小牛皮後背包89,000元。記者林俊良／攝影 分享 facebook

近期因為新作「鏡子森林」中有亮眼表現的女星楊謹華，受邀出席義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）的春夏新品上市活動。楊謹華還展現出品牌鐵粉的架勢，表示「只要有出新品就會第一手知道」，最愛的就是包款，因為是女性很實用的配件。

寶格麗全新的春夏配件，同樣靈感源自高級珠寶的各項元素，這一季主打「叛逆時尚」風格，讓包款裝飾了鉚釘並帶有明亮的幾何圖騰，如同寶石一樣閃耀無比。而受邀演繹新品的楊謹華以斜肩剪裁的連身褲裝現身，她說「本來就是寶格麗的愛用者，很喜歡帶有蛇頭裝飾的包包，可能是跟我生肖一樣，帶有神秘感」。楊謹華還提到最喜歡的單品就是新配色的水桶包，還有能從側背包變身腰包的款式，覺得「既方便又安全」。訪問還表示自己有時候也是挺叛逆的，但問說對老公做過叛逆的事情是什麼？楊謹華笑說「他叫我多吃一點，我偏不要」，根本是公然放閃。

女星楊謹華出席寶格麗春夏新品配件上市活動，演繹了Serpenti Micro Cabochon薔薇石英粉色金屬水蛇皮迷你肩背包87,800元。記者林俊良／攝影 分享 facebook

全新的春夏配件系列中，最受到矚目的就是帶有龐克搖滾風格的Serpenti Forever Chain Pavé肩背包，工匠先以手工的方式在包款上利用金屬鍊條排列出幾何圖案，再依每個圖形的不同嵌進小牛皮，十分的耗時。此外，紅色系包款也是春夏最夯配色，因此寶格麗延續了上一季的薔薇石英粉色，使用在新款的Serpenti Forever手提肩背包上，並讓側邊改搭配紅色，塑造出撞色的效果。而楊謹華最愛的Serpenti Forever水桶包也在這季推出了霓虹紫水晶色和洋紅碧璽色，亮眼的外型與適當的尺寸，剛曝光就受到消費者的關注。

寶格麗Serpenti Micro Cabochon薔薇石英粉色金屬水蛇皮迷你肩背包87,800元（台北101獨賣款）。圖／BVLGARI提供 分享 facebook

寶格麗Serpenti Forever Chain Pavé金屬鍊帶黑色小牛皮肩背包12萬3,000元。圖／BVLGARI提供 分享 facebook

寶格麗Serpenti Forever洋紅碧璽色小牛皮水桶包82,000元。圖／BVLGARI提供 分享 facebook