親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

楊謹華自招是鐵粉「只要出新款就知道」 最想入手寶格麗新色水桶包

2020-01-07 15:29聯合報 記者曾智緯／即時報導

女星楊謹華出席寶格麗春夏新品配件上市活動，演繹了Serpenti Cabocho...
女星楊謹華出席寶格麗春夏新品配件上市活動，演繹了Serpenti Cabochon淨白瑪瑙色小牛皮後背包89,000元。記者林俊良／攝影
分享

近期因為新作「鏡子森林」中有亮眼表現的女星楊謹華，受邀出席義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）的春夏新品上市活動。楊謹華還展現出品牌鐵粉的架勢，表示「只要有出新品就會第一手知道」，最愛的就是包款，因為是女性很實用的配件。

寶格麗全新的春夏配件，同樣靈感源自高級珠寶的各項元素，這一季主打「叛逆時尚」風格，讓包款裝飾了鉚釘並帶有明亮的幾何圖騰，如同寶石一樣閃耀無比。而受邀演繹新品的楊謹華以斜肩剪裁的連身褲裝現身，她說「本來就是寶格麗的愛用者，很喜歡帶有蛇頭裝飾的包包，可能是跟我生肖一樣，帶有神秘感」。楊謹華還提到最喜歡的單品就是新配色的水桶包，還有能從側背包變身腰包的款式，覺得「既方便又安全」。訪問還表示自己有時候也是挺叛逆的，但問說對老公做過叛逆的事情是什麼？楊謹華笑說「他叫我多吃一點，我偏不要」，根本是公然放閃。

女星楊謹華出席寶格麗春夏新品配件上市活動，演繹了Serpenti Micro C...
女星楊謹華出席寶格麗春夏新品配件上市活動，演繹了Serpenti Micro Cabochon薔薇石英粉色金屬水蛇皮迷你肩背包87,800元。記者林俊良／攝影
分享

全新的春夏配件系列中，最受到矚目的就是帶有龐克搖滾風格的Serpenti Forever Chain Pavé肩背包，工匠先以手工的方式在包款上利用金屬鍊條排列出幾何圖案，再依每個圖形的不同嵌進小牛皮，十分的耗時。此外，紅色系包款也是春夏最夯配色，因此寶格麗延續了上一季的薔薇石英粉色，使用在新款的Serpenti Forever手提肩背包上，並讓側邊改搭配紅色，塑造出撞色的效果。而楊謹華最愛的Serpenti Forever水桶包也在這季推出了霓虹紫水晶色和洋紅碧璽色，亮眼的外型與適當的尺寸，剛曝光就受到消費者的關注。

寶格麗Serpenti Micro Cabochon薔薇石英粉色金屬水蛇皮迷你肩...
寶格麗Serpenti Micro Cabochon薔薇石英粉色金屬水蛇皮迷你肩背包87,800元（台北101獨賣款）。圖／BVLGARI提供
分享

寶格麗Serpenti Forever Chain Pavé金屬鍊帶黑色小牛皮...
寶格麗Serpenti Forever Chain Pavé金屬鍊帶黑色小牛皮肩背包12萬3,000元。圖／BVLGARI提供
分享

寶格麗Serpenti Forever洋紅碧璽色小牛皮水桶包82,000元。圖／...
寶格麗Serpenti Forever洋紅碧璽色小牛皮水桶包82,000元。圖／BVLGARI提供
分享

寶格麗Serpenti Diamond Blast淨白瑪瑙色金屬水蛇皮肩背包11...
寶格麗Serpenti Diamond Blast淨白瑪瑙色金屬水蛇皮肩背包11萬4,200元。圖／BVLGARI提供
分享

品牌義大利

延伸閱讀

楊謹華升格人妻首次挑戰年夜飯 自詡「這就跟演...

金球獎／珍妮佛羅培茲霸氣行頭成女星之最 史嘉...

楊謹華爆氣灑淚擁抱三部曲 「鏡子」追真相被...

蔡依林、楊謹華「手搖茶髮色+大波浪」仙氣爆棚...

好市多名牌香水下殺5.7折 誘人價差讓網暴動...

好市多就買得到JO MALONE！寶格麗、D...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

一鍋有「25顆鮮貝」！乾杯出新菜 海陸貝貝鍋超浮誇

2020-01-07 16:17

單身過年的好朋友！7-ELEVEN公布「冷凍食品熱銷TOP 3」

2020-01-07 15:17

懶人救世主 掃地機器人價格變親民

2020-01-07 14:50

消費旺季過節商機 百貨推折扣搶人潮

2020-01-07 14:40

過年大掃除 手持吸塵器啟動促銷

2020-01-07 14:37

好市多熟食部邪惡新品「雞肉派」　網友PO網分享秒轟動！

2020-01-07 14:28

楊謹華升格人妻首次挑戰年夜飯 自詡「這就跟演戲一樣，第一次都是最美好的

2020-01-07 14:26

蔡博丞「浮花」樂齡版 台英高齡舞者英沙德勒之井同舞

2020-01-07 13:54

燒荷包！ 萌炸貓咪、粉嫩繽紛 盤點5大高顏值美妝新品

2020-01-07 12:54

被吳彥祖罵「笨拙小丑」 BALENCIAGA、LV、香奈兒都遭殃

2020-01-07 12:39

U值媒／ 美國登月又落人後，如何急起直追？

2020-01-07 12:32

康是美「限量史努比福袋」超萌快搶！最大獎送Gogoro 3 Plus電動機車

2020-01-07 12:21

蘇花改通車 花蓮理想大地送千元「通車禮」

2020-01-07 12:18

第77屆金球獎／小丑女瑪格羅比 橄欖石戒指大展知性美

2020-01-07 12:02

U值媒／隱於帝王谷中的埃及「武則天」

2020-01-07 11:31

農曆年前年終獎金陸續入袋 百貨各出奇招吸客搶商機

2020-01-07 11:31

國人預買海外票券 迪士尼、日本交通票券最受歡迎

2020-01-07 11:13

新加坡航空增歐洲航點 10/25起推飛比利時布魯塞爾

2020-01-07 10:36

台北當代藝博會17日登場 重新擦亮「台灣之光」光芒

2020-01-07 04:41

抹茶控快囤貨！ 辻利茶舗「抹茶沖泡飲」好市多獨賣

2020-01-06 22:50

金球獎／珍妮佛羅培茲霸氣行頭成女星之最 史嘉蕾喬韓森辣秀事業線配美鑽

2020-01-06 19:13

粉絲搶翻！迪士尼新春福袋買1送1 鼠年紀念幣只送不賣

2020-01-06 19:03

第二晚免費！蘇花改全線通車 旅行社、飯店優惠懶人包

2020-01-06 18:11

新竹大遠百金鼠福袋開賣 總獎值高達266萬元

2020-01-06 16:39

「Musical TARU! 恐龍復活了」全台好口碑 農曆年前席捲國家戲劇院

2020-01-06 15:57

神回顧／你也打卡發限動了嗎？ 2019紅到發紫10大神級手搖飲

2020-01-06 15:37

CHAUMET讓你把對她的愛刻在心上 全新吊墜系列譜寫專屬戀愛密語

2020-01-06 15:11

直飛清邁！華航6月23日起每周4班 早去午回、航班時間公開

2020-01-06 14:55

開運內衣 大紅喜洋洋

2020-01-06 14:48

春節用這幾款 打造貴婦肌

2020-01-06 14:46

當春節假期碰大湖草莓旺季 交通攻略供參考

2020-01-06 14:42

Reebok聯手華納推出Tom and Jerry系列鞋 網：我的童年都回來了！

2020-01-06 13:43

明星情侶金球獎放閃 「妻控」水行俠再秀超萌身高差

2020-01-06 13:26

智慧開心農場就在家裡 LG推居家植栽器隨手採收新鮮菜

2020-01-06 13:16

最善良巧克力！荷蘭必帶Tonys Chocolonely台灣買得到

2020-01-06 13:15

世界絕美熱氣球在台灣！2020台灣熱氣球嘉年華6月27日登場

2020-01-06 12:20

美胸藏不住 金球紅毯女星「裸穿」鑽石衣辣翻全場

2020-01-06 12:05

他曝好市多熱門甜點試吃「超霸氣」 眾人嗨爆找到分店了！

2020-01-06 12:00

氣炸鍋煎菲力牛排成品曝光 網友：剖面圖太誘人了

2020-01-06 11:45
看更多

熱門文章

北市探14度 吳德榮：明冷空氣報到 周三晚、周四清晨最冷

2020-01-07 07:46

士林夜市又出現天價骰子牛 網酸：會買的都是佛心消費者

2020-01-06 17:35

影／我們結婚了！男警消勇敢追愛 愛情這條路他們走7年

2020-01-07 14:31

不想早死建議每天步行7500步 分次走完也行

2020-01-06 17:06

他當私人司機45K 被老闆「升級」成管家做到崩潰

2020-01-07 13:44

抹茶控快囤貨！ 辻利茶舗「抹茶沖泡飲」好市多獨賣

2020-01-06 22:50

民眾搭乘北花線客運 大讚舒適沿途可看海景

2020-01-06 19:03

蘇花改通車 130公尺就1個監視器

2020-01-07 00:11

北花客運3路線今上路 優惠票價170元創最低紀錄

2020-01-06 17:00

國道客運北花線首發啟程 搶頭香民眾直呼座位舒適

2020-01-06 17:13

購買超商199元福袋 開箱驚見「媽祖加持開運物」

2020-01-06 21:11

第二晚免費！蘇花改全線通車 旅行社、飯店優惠懶人包

2020-01-06 18:11

治療甲狀腺亢進會變胖？ 醫師：二多二好二少不復胖

2020-01-06 20:35

比電影劇情還離奇！離鄉近40載的台灣男子終於要回家了

2020-01-07 09:27

每日星座運勢／摩羯好運勢擴展人脈 創作構思新穎

2020-01-07 00:00

雙方家長從反對到贊成 警消同志要回屏東郷下辦婚宴

2020-01-07 14:28

別放錯了！ 戰勝空汙家中盆栽應該這樣擺

2020-01-07 12:02

康是美「限量史努比福袋」超萌快搶！最大獎送Gogoro 3 Plus電動機車

2020-01-07 12:21

白木屋進口葡萄農藥超標六倍 一個月內2次不合格

2020-01-07 11:54

金球獎／珍妮佛羅培茲霸氣行頭成女星之最 史嘉蕾喬韓森辣秀事業線配美鑽

2020-01-06 19:13

【家人關係】山芙蓉／那件傷心往事

2020-01-07 06:00

奶奶改編睡前故事 網友笑：這是置入性行銷吧！

2020-01-06 18:31

環狀線等履勘長達74天 交通部：捷運局需釐清異常

2020-01-07 13:21

降低死亡率 每天只要7500步

2020-01-07 00:06

蘇花改幕後英雄驕傲「這條路我們的小孩也會走」

2020-01-07 00:20

迪化街年貨大街交通管制看這裡！ 今天開跑注意取締

2020-01-07 11:44

【親子教養】邱嘉淳／有一種神奇的調味料叫分享

2020-01-07 06:00

遠航若遭廢證 交通部有信心補齊離島航線缺口

2020-01-07 11:53

遠航欠薪 賴香伶：呼籲中央追加張綱維限制出境條件

2020-01-07 12:49

【陪產點滴】羽毛／迎接新生兒的悸動

2020-01-07 06:00

春節國5恐大塞2小時 高公局提醒避開5地雷時段

2020-01-06 19:59

全台首例 換肝患者接受糞便移植不再天天拉肚子

2020-01-07 15:41

預測春節這15個景點超塞 替代分流路線看過來

2020-01-07 11:19

影／比目魚站立游泳「好可愛」 網友全歪樓：料理很美味耶

2020-01-07 15:47

好市多熟食部邪惡新品「雞肉派」　網友PO網分享秒轟動！

2020-01-07 14:28

太魯閣的梅花開了！ 這家飯店開門就見花海

2020-01-07 11:26

客運補貼是政策買票？ 林佳龍指是提高業者競爭力

2020-01-07 10:20

春節換新鈔 16日開跑

2020-01-07 00:27

影／林佳龍：蘇花改1600處監視器 24小時監控

2020-01-06 16:49

新增流感兩死！ 疫情高峰期 疾管署籲儘速接種疫苗

2020-01-07 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top