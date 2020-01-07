單身過年的好朋友！7-ELEVEN公布「冷凍食品熱銷TOP 3」

農曆春節是闔家團圓圍爐的日子，但對一些單身族或過年期間仍需工作的人來說，由於許多店家都放年假，便利商店就成了解決三餐、宵夜的好幫手。根據7－ELEVEN統計，過年期間是冷凍調理食品的銷售旺季，業績約較平日成長3成，最熱賣的個人化冷凍食品TOP 3都是罪惡的炸物系列，依序是被網友推爆的「辣味炸雞球」、「韓式風味炸雞」、「鹽酥雞」。

今年農曆春節假期長達7天，7－ELEVEN將常備型冷凍食品備貨量提高2～3倍以上；特別的是，許多人習慣在初一吃素，也帶動素食冷凍品大幅成長29%，尤其又以住宅區、醫院、風景區附近的門市賣最好。其他冷凍食品推薦還有7-SELECT排骨酥、7-SELECT香腸蛋炒飯、7－ELEVEN與高雄空廚共同開發的高雄空廚海鮮總匯披薩、奇美芝麻流沙包等。

除了門市加強備貨之外，看準過年吃好料及主婦加菜需求，7－ELEVEN與安永鮮物攜手擴大生鮮結構，在門市海鮮預購誌及ibon mart統一超商線上購物中心導入近百種生鮮商品，主打以日本CAS細胞活存技術（Cells Alive System）處理的鮮凍水產，提供小份量包裝及豐富的食材選擇。

即日起至1月16日7－ELEVEN海鮮預購誌推出象徵昌隆豐盛的「海金錩」、過年餐桌上不可少的「龍虎斑」，還有有切片的金目鱸魚魚排、去刺虱目魚肚及適合加菜的鮮蚵、特選白蝦、野生花枝等，訂購5天後可原店取貨。