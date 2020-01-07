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香腸+豆腐口味好妙！黑橋牌推年節新滋味「送福」到家

2020-01-07 14:51聯合報 記者魏妤庭／即時報導

現代人求新求變，年節滋味也跟著推陳出新，繼馬告、啤酒、墨魚、飛魚卵香腸後，黑橋牌今年再推出有幸福、祈福意涵的豆腐香腸，用非基因改造豆腐取代油脂，香腸吃起來Q軟多汁。另有松露剝皮辣椒雞湯、富貴蹄膀、鯧魚炊粉鍋，功夫手路菜端上桌，準備年夜飯不用愁。

過年前必準備年貨，桌上香腸絕不可少，黑橋牌表示，風味系列香腸受到不少消費者喜愛，每年銷量成長3成。看好商機，今年同樣主打風味香腸「豆腐香腸」，從過年習俗發想，因過往有臘月25磨製豆腐習俗，透過吃與玉石同樣白色的豆腐，祈求錦衣玉食的意涵，加上豆腐的腐與福諧音，因此送豆腐香腸也有送福給親朋好友的意思。

黑橋牌表示，豆腐香腸使用的是豬腿肉部位，以傳家配料醃製12小時以上，搭配非基因改造豆腐取代油脂，香腸吃起來口感軟Q多汁，還帶有淡淡的豆香味，門市上市兩周便搶購一空。

除了豆腐香腸外，今年針對年菜部分，推出松露剝皮辣椒雞湯、富貴蹄膀、鯧魚炊粉鍋等多種品項，料豐味美的功夫手路菜，輕鬆準備豐盛年夜飯。另港式蘿蔔糕中加入大塊香腸的黑橋牌香腸蘿蔔糕，包金招財的香腸肉包，同樣也是團圓飯必備。

黑橋牌表示，此次推出的新品豆腐香腸，每盒250元，松露剝皮辣椒每份2.5公斤690元，提供消費者選擇。

豆腐香腸使用非基因改造黃豆製造。圖／黑橋牌提供
豆腐香腸使用非基因改造黃豆製造。圖／黑橋牌提供
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黑橋牌特色香腸每年銷量以3成成長。圖／黑橋牌提供
黑橋牌特色香腸每年銷量以3成成長。圖／黑橋牌提供
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松露剝皮辣椒雞湯。圖／黑橋牌提供
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基因年貨年菜

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