蔡博丞「浮花」樂齡版 台英高齡舞者英沙德勒之井同舞

國家表演藝術中心今天宣布今年願景，台北國家兩廳院表示，英國沙德勒之井劇院看好他們的樂齡計畫，將於6月邀計畫赴英演出。雙方已決定演出編舞家蔡博丞的「浮花」，目前已舉辦中高齡表演者徵選，將共決定四到六位舞者，與英國樂齡舞者合演。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院近年推動樂齡計畫，也邀長年推動樂齡活動的沙德勒之井劇院來台座談分享。座談時兩廳院提及計畫中將有演出，沙德勒之井劇院立即邀請赴英演出，雙方決定邀彼此都很喜歡的蔡博丞，蔡博丞則決定演出「浮花」。

蔡博丞2014年以「浮花」奪德國漢諾威國際編舞大賽及西班牙MASDANZA國際編舞大賽「觀眾票選第一名」，該舞至今巡迴多國，深受歡迎。

蔡博丞曾說，「浮花」成舞動機源於父親在他念大學時癌逝，他雖算是堅強個性，此事仍造成他心理疙瘩，總想該找個方式釋放。一回他看到泰國水燈節影片，想到台灣也有接引亡魂的水燈，積壓的情緒就此轉換成舞作紀念，之後雙人舞十分鐘版本連贏大獎。

劉怡汝說，沙德勒之井劇院很重視這次合作，將負擔機票、落地食宿，還有演出費，雙方將簽署場館合作計畫。這次「浮花」演出，則由有參與兩廳院樂齡工作坊的人員選出舞者，赴英與英樂齡舞者同舞，英國舞者據知最高齡93歲。

劉怡汝也說，兩廳院獲文化部選為與經濟部合作專案，將於 2020 年成為「經濟部5G示範文化場域」。屆時兩廳院將著手打造5G文化應用，將藝術共融、體驗設計、參與式設計加入至5G的數位創作與跨域推廣實驗等，並將文化場域與科技技術結合運用於藝術家創作，預計年中將有5G展演的示範呈現。

此外，兩廳院將首次推出TIFA易讀節目冊等，觀眾期待已久的新「兩廳院售票系統」則將於第四季正式上線。

國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，2019年國表藝三場館的觀眾總數超過123萬人次，且都是自行購票。其中國家兩廳院67.6萬人次、台中歌劇院24.8萬人次、衛武營開幕一整年超過35萬人次（2019年全年為30.6萬人次），民眾到訪三場館更達1000萬人次。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，今年歌劇院國際藝術節聚焦於「科技藝術」，共有11檔台中限定的國內外節目。最受注目的是將演出11場英國國家劇院好評如潮的《戰馬》，以及韓國音樂劇《韓波》，秋冬「遇見巨人」系列則有編舞家馬修．伯恩大師之作《紅舞鞋》，年底還將自製歌劇《波希米亞人》。

高雄衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，今年重要節目包括與英國國家歌劇院共製的布瑞頓《戰爭安魂曲》，另有韓國原創音樂劇《與神同行》第一、二部，以及當代編舞大師威廉．佛塞的《寧靜舞夜》、白先勇《孽子》2020 經典重返、蘇格蘭室內樂團等。