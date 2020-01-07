燒荷包！ 萌炸貓咪、粉嫩繽紛 盤點5大高顏值美妝新品

領了年終獎金，美妝控們一定要好好「鼓勵」自己，選些特殊的商品，來讓自己最開心，因此貓奴們、喜歡獨特感的人，快看過來，盤點5大具有高顏值的美妝新品，全都是2020年推出的限定版包裝，保證絕對燒荷包啊！

Paul & Joe異國旅程限量唇膏盒／310元

貓奴們都知道Paul & Joe的美妝品上，常常會有超可愛的喵星人出現，2020年Paul & Joe也沒讓貓奴失望，一口氣推出5款限量版的「異國旅程唇膏和」，就讓貓咪帶著大家出國玩耍囉！有著特殊的印花色彩、也有粉嫩色系的貓咪頭像，看了實在大呼「好可愛啊！」

DIOR迪奧癮誘粉漾潤唇膏／豐漾俏唇蜜復刻經典LOGO版／1,200元

迪奧賣最好的唇膏代表就是癮誘粉漾潤唇膏，這回癮誘粉漾潤唇膏、豐漾俏唇蜜居然推出「復刻經典LOGO版」，以粉紅色的Dior Logo躍上管身，而且均是賣最好的#001嬰兒粉色號，顏值有夠高，不去搶就沒貨了。

Celvoke宇宙星辰春妝限定包妝／1,000～1,150元

喜歡科技感的人必選，Celvoke即將迎接品牌3周年，還有歡慶2020東京奧運，特別選在春妝「宇宙星辰」推出限定款包裝，與日本平面設計大師YOSHIROTTEN合作，包裝盒上加入亮面質感，透過霧面與光澤交錯運用，打造出具有宇宙科技感的限量包裝，全套擺在一起，才彷彿看到彗星流逝的痕跡，超有迷幻感。

伊麗莎白雅頓聯名款八小時潤澤霜／1,050元

色彩繽紛的美妝保養品，自己用起來也會心情超好，伊麗莎白雅頓就跟義大利插畫家Olimpia Zagnoli合作，以鮮豔紅色、桃紅色圈圈，代表著無限可能，為八小時潤澤霜換上新包裝，充滿童趣的包裝，從包包拿出來時，一看就會心一笑囉。

Jurlique萬用前導露、玫瑰按摩油限定包裝／2,150～2,900元