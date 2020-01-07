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被吳彥祖罵「笨拙小丑」 BALENCIAGA、LV、香奈兒都遭殃

2020-01-07 12:39聯合報 記者吳曉涵／專題即時報導

男星吳彥祖近日在IG上大動肝火，原因不是因為酸民文化或是其他，而是因為幾雙鞋！他在自己IG上貼出知名品牌BALENCIAGA、香奈兒的球鞋照片，並搭配文字發表自己對這些高端精品所設計的運動鞋的看法。

「作為一個曾經的鞋頭（潮流用語，直翻自Sneakerhead，指球鞋愛好、收藏者），我一直認為這些高端精品根本不懂怎麼設計運動鞋，就算有Virgil Abloh（Off-White老闆與設計師）作為LV的創意總監，但這些大牌球鞋到底發生了什麼事？看樣子像是Skechers的設計師都被解雇然後被這些高級精品雇用了，這些笨拙的、不優雅的小丑鞋必須消失！」吳彥祖表示。

一則po文從照片到文字一次罵了四個品牌，看來吳彥祖真的對現今的流行文化看不上眼。以照片中的BALENCIAGA為例，正是帶起精品老爹鞋的領頭羊品牌，吳彥祖所貼出的Triple S鞋款(照片上方)當初推出後就因為把鞋碼數字標在鞋面、多層組合鞋身等特色廣受歡迎，全球賣翻天，連韓國流行帶領者GD要買都要排隊等候，可說是品牌近年來代表性的人氣商品。而照片下方的另一雙Track鞋款，則是結合登山、跑步需求的高性能球鞋，每次進貨幾乎完售的狀況也常發生，周杰倫當初在這雙鞋首推之時也搶先穿上。

當然，熱賣不代表人人都欣賞，審美本來就是非常主觀的，對品牌來說，在業績掛帥的目標下能賣得好才是重點。而近幾年精品潮流化的趨勢也總是掀起多方人馬爭論，對於有些品牌所謂「什麼流行就設計什麼」的操作方式也讓不少自詡「時尚迷」的人嗤之以鼻，如果再加上設計風格完全難以入眼，會引起像吳彥祖這樣的反應也沒什麼奇怪。這大概跟網路媒體經營所遇到的問題類似，有料的內容沒人看，免洗文反而是流量冠軍，前者有時艱澀難消化，後者易讀的特質自然討喜。該如何取捨，在品牌美感與銷量間達到一個平衡？這題真的很難回答，對與錯也難以論定。

吳彥祖近日在自己IG上貼出知名品牌BALENCIAGA、香奈兒的球鞋照片，抨擊這...
吳彥祖近日在自己IG上貼出知名品牌BALENCIAGA、香奈兒的球鞋照片，抨擊這些鞋太醜。圖／摘自IG
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BALENCIAGA Triple S鞋款推出後全球賣翻天，曾經連韓國流行帶領者...
BALENCIAGA Triple S鞋款推出後全球賣翻天，曾經連韓國流行帶領者GD要買都要排隊等候。圖為2019亞洲獨家限定七夕款。圖／BALENCIAGA提供
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Track鞋款則是結合登山、跑步需求的高性能球鞋，每次進貨幾乎完售的狀況也常發生...
Track鞋款則是結合登山、跑步需求的高性能球鞋，每次進貨幾乎完售的狀況也常發生，周杰倫當初在這雙鞋首推之時也搶先穿上。圖／BALENCIAGA提供
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吳彥祖近日在自己IG上貼出知名品牌BALENCIAGA、香奈兒的球鞋照片，抨擊這...
吳彥祖近日在自己IG上貼出知名品牌BALENCIAGA、香奈兒的球鞋照片，抨擊這些鞋太醜。圖／摘自IG
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