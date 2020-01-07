第77屆金球獎／小丑女瑪格羅比 橄欖石戒指大展知性美

第77屆金球獎甫於日前落幕，各家女星多以華服、深V洋裝或美鑽吸引紅毯目光。然而以電影《重磅腥聞》（Bombshell）提名最佳電影女配角的「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie），反以手上的香奈兒Chanel高級珠寶Brins de Printemps戒指，搭配黑色亮片與珠飾刺繡平口上衣配象牙白長裙，落落大方、並展知性氣質之美。

瑪格羅比手上配戴的Brins de Printemps戒指，主石是為一顆5.7克拉馬眼形切割橄欖石，顏色碧綠、搶眼，戒指更鑲嵌以不同切割的海藍寶石、綠色碧璽、橄欖石，透過色澤深淺變化，營造出春意盎然的高雅印象；同時瑪格羅比的耳際再搭配了Coco Crush耳環，以18K白金打造的耳環共鑲嵌34顆明亮式切割鑽石，但隱藏在金色長髮下，令人擁有無限想像。