國人預買海外票券 迪士尼、日本交通票券最受歡迎
自由行夯，越來越多的國人出國旅遊會選擇自行規畫行程、購買當地票券或遊程，雄獅旅遊產業研究中心今天發布國人海外票券排行榜，前三名分別為東京迪士尼樂園門票、上海迪士尼樂園門票和JR西日本關空特快列車HARUKA車票。10名裡面光是日本的票券就占了八名。
根據觀光局統計資料顯示，台灣民眾出國人數在2018年達到1664.5萬人次，出國自助的比例高達七成。雄獅旅遊說，自2005年開始販售海外交通票券，也推出樂園、景點門票，每年營業額均以倍數穩定成長，。雄獅旅遊產業研究中心根據2019年國人海外票券購買票種進行統計分析，列出十大票券排行榜，其中，最受到國人喜愛的日本，共計有8項票券上榜，又以迪士尼樂園、JR交通票券備受青睞。
雄獅旅遊觀察，不少自由行的旅客到目的地後，為了豐富遊程，除了購買交通、景點門票外，因交通不便、語言障礙，或是自行前往耗費成本過高，也會轉而購買一日體驗行程。看準自由行旅遊市場，雄獅旅遊全球共有100個實體服務據點，以及網站、App、LINE官方帳號等多元數位服務平台。未來將積極整合海內外觀光資源，打造50條以上兼具價格競爭力及品質保障的當地遊路線，帶給消費者更多創新的旅遊體驗。
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