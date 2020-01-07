拍張照就能測量距離？iPin Pro 3D雷射測距儀募資啟動

新年布置新家居，測量空間不可少，但是拿著量尺，時常會有高度勾不到、一個人測量困難的問題。今日在嘖嘖募資平台上線的 iPin Pro 3D雷射測距儀 ，是市面上第一款可同時三軸測量的測距儀，拍下照片即可透過畫面快速完成測量與記錄，一個人也可以毫不費力地輕鬆測量！

分享 facebook

僅有66g輕巧便攜，搭配專屬app除了可以拍照形式測量距離與記錄，還能將記錄數據的照片透過網路分享給他人，亦可隨時彈性切換為單點雷射測量，快速量測空間坪數與各處長寬高，應用於室內裝潢或工地現場，用照片清楚標記尺寸數據，更可減少與廠商、客戶之間的溝通障礙。

分享 facebook

「iPin」是Wiseome旗下的台灣新創品牌，來自44年專業於光電半導體整合專家的智林企業。為了讓技術能夠回饋於每個人的生活中，整合了自身長年累積的專業經驗，開發了這款市面上第一台3D雷射測距儀。 iPin Pro 3D雷射測距儀日前在海外多個國家皆獲得相當熱烈的反響，累積募資逾千萬台幣，並榮獲2018 Good Design設計獎。經過多次改良與使用者回饋，期望在本次的台灣募資計畫，將最好的商品使用體驗回饋給自家人。