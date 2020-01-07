神回顧／2019年爆紅夯品出爐！這10個你買過幾樣？

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朝思暮想只為得到「它」

每年總有不少商品爆紅，引來消費者有如喪屍般的搶購潮，加上媒體渲染、社群傳散的渲染效果，讓人覺得自己沒買到就好像跟不上流行，因此許多人為此就算要花上好幾個小時排隊也心甘情願！

今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，過去的一年當中究竟有哪些東西在網路上爆紅，成為人人都想要入手的神之夯品。透過這篇回顧文，一起來看看你也曾參與哪項商品的瘋搶行動吧！

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image source:翻攝自網路

No.10 Art Event八款限量地毯

來自瑞典的IKEA每年都會在Art Event上推出聯名家居藝術品，去年與潮牌Off-White合作，推出限量8款地毯。儘管要價不斐，每條定價高達1萬3900元，仍成功吸引不少民眾排隊搶購，開賣就瞬間被秒殺，甚至還有民眾排隊89個小時，只為了能夠順利搶頭香！

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No.9 英國限定貝禮詩草莓奶酒

這款英國超市限定的貝禮詩草莓奶酒，去年突然被眼尖的網友發現也在台灣好市多出現，立刻引起一波瘋狂搶購潮。結合鮮奶油與濃郁的香草、可可香氣，讓威士忌嗆辣的口感順口許多，加上粉紅色的瓶身，根本就是衝著少女來的超熱門單品！



喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

No.8 小美黑糖珍奶雪糕

去年日本掀起一股珍奶狂潮，台灣則是黑糖珍奶大為流行！看上這股風潮，老牌小美冰淇淋也趁勢推出「黑糖珍奶雪糕」，濃郁的奶香搭配焦香黑糖，點綴著Ｑ彈珍珠增添獨特口感，果不其然引來民眾瘋搶，更一度在IG上成為新一代打卡聖品，燒的大家不要不要的！



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No.7 仙女紅茶霜淇淋

由全家超商與台灣本土知名茶廠「台灣農林」合作推出的仙女紅茶霜淇淋，濃郁的茶香搭配滑順牛奶，讓不少網友瘋狂，每次經過超商門口，腦波弱的都抵擋不了誘惑忍不住買下去。另外一系列仙女紅茶、仙女醇奶茶聯名商品，古典的飲料包裝，也是不少人瘋搶的IG打卡必備聖品。



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No.6 人氣歌謠三明治

這款只有在SBS電視台員工餐廳販賣的三明治，外表相當簡陋，內餡也僅僅包著一層草莓醬、水煮蛋、蟹肉沙拉及蔬菜。不過因為食材健康、熱量低，受到不少明星藝人的推崇，諸如TWICE、GFRIEND、SEVENTEEN等偶像團體都超愛，也因此讓這款三明治一夕之間爆紅。去年初來台灣百貨公司快閃，許多迷妹排隊2個小時只為了咬上一口它的神奇魅力！

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No.5 小米手環4

搭上近年來的穿戴裝置熱潮，向來以高CP值著稱的小米手環，成為不少人用來記錄自己心律、步數等健康資訊的首選配件。特別是新推出的小米手環4，搭載彩色螢幕及千元有找的實惠價格，讓它一開賣就賣到缺貨，幾乎各大網站都被搶購一通！

No.4 好市多芋頭奶油酥

近幾年來可說是「爆品」孵化器的美式賣場好市多，會員制帶來的顧客高信賴感加上強大的行銷手法，三不五時就會出現民眾爆買的商品。繼過去厚奶茶的熱潮，這次的芋頭奶油酥因為價格實惠，以及滿滿的芋頭內陷，再次攻下不少芋頭控的心，掀起搶購潮。

No.3 Switch健身環

說到去年最夯的遊戲是什麼，絕對非各大實況主都搶玩的Switch健身環大冒險莫屬！玩家透過手上的健身環，做出各種看似惡搞，實際上具有健身效果的動作，擊敗虛擬世界中出現的各式各樣怪物，讓健身也能變成很有趣的事情。



No.2 山竹

2003年因為果蠅問題遭禁止進口，睽違近16年終於解禁的「水果皇后」山竹，2019年一開放就立刻吸引大批網友搶購，只為了再次品嘗童年那令人懷念的好滋味。山竹吃起來有種微酸中帶甜的奇妙口感，是不少人赴東南亞旅遊時必吃的水果，現在台灣也能吃的到，讓山竹控們都為此興奮不已！



No.1 AirPods Pro

號稱蘋果2019年最強產品的AirPods Pro，以真無線藍芽耳機8000元的售價來說並不算便宜，但強大的降噪效能，成功實現一秒讓周遭吵雜聲近乎完全靜音，讓不少人試用之後嘖嘖稱奇。雖然音質的部分仍然褒貶不一，不過整體降噪、通透的功能也已經是相當的實用，讓網路上直接賣到缺貨，預購也要等上2個月才能拿到貨！

分析說明：



本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月01日至2019年12月31日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2019爆紅夯品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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