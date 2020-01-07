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台北當代藝博會17日登場 重新擦亮「台灣之光」光芒

2020-01-07 04:41聯合報 記者陳宛茜／即時報導

第二屆「台北當代藝術博覽會」，17日於台北南港展覽館1館登場。今年共有來自世界各地的99家藝廊參展，其中23家在台灣擁有永久展覽空間。展區分為「畫廊精萃」、「新生畫廊計劃」、「個人展藝」、「藝術沙龍」，及「裝置藝術」等五大區塊，主辦單位並搶先曝光今年的焦點作品，包括在國外走紅、由歐美畫廊帶回台灣展覽的「台灣之光」畫家作品。

五大展區除了展現75家國際畫廊的「畫廊精萃展區」，還有針對營運未滿8年的年輕畫廊「新生畫廊計劃」、針對主題個展的「個人展藝」展區。並將延續去年創舉，在「藝術沙龍」展示各家參展畫廊推薦價格低於8000美元的作品，讓更多年輕或新進收藏家有下手機會。

展會也搶先曝光了此次的重點展品。來自倫敦的Richard Saltoun Gallery，將展出在國際走紅的台灣前輩藝術家─李元佳的多件作品。他是台灣抽象畫的前衛開拓者之一，創作範圍包括水墨、油彩、單色繪畫、觀念藝術、攝影等，可說是最早將「觀念」視為創作的藝術家，以行動拓展了藝術的定義。

然而，李元佳在歐洲擁有極高知名度，卻因早期資訊較為封閉，台灣人對他反而不太熟悉。台北當代藝博會表示，希望透過本屆台北當代的展出，讓台灣人重新認識這位被遺忘的「台灣之光」。

台北的亞紀畫廊則將展出畫家陳昭宏未曾在亞洲曝光過的早期油畫作品。陳昭宏1980、90年代在紐約紅極一時，特別是以照相寫實主義著稱的「海灘系列」、「浴室系列」、「臥室系列」等。本次亞紀畫廊在台北當代將展出其風格迥異的早期作品，帶領大家重新認識這位曾被譽為「紐約三劍客」之一的名家。

李元佳「無題」。圖/台北當代藝博會提供 Courtesy of the ar...
李元佳「無題」。圖/台北當代藝博會提供 Courtesy of the artist and Richard Saltoun Gallery.
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藝術家紐約攝影

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