台北當代藝博會17日登場 重新擦亮「台灣之光」光芒

第二屆「台北當代藝術博覽會」,17日於台北南港展覽館1館登場。今年共有來自世界各地的99家藝廊參展,其中23家在台灣擁有永久展覽空間。展區分為「畫廊精萃」、「新生畫廊計劃」、「個人展藝」、「藝術沙龍」,及「裝置藝術」等五大區塊,主辦單位並搶先曝光今年的焦點作品,包括在國外走紅、由歐美畫廊帶回台灣展覽的「台灣之光」畫家作品。

五大展區除了展現75家國際畫廊的「畫廊精萃展區」,還有針對營運未滿8年的年輕畫廊「新生畫廊計劃」、針對主題個展的「個人展藝」展區。並將延續去年創舉,在「藝術沙龍」展示各家參展畫廊推薦價格低於8000美元的作品,讓更多年輕或新進收藏家有下手機會。

展會也搶先曝光了此次的重點展品。來自倫敦的Richard Saltoun Gallery,將展出在國際走紅的台灣前輩藝術家─李元佳的多件作品。他是台灣抽象畫的前衛開拓者之一,創作範圍包括水墨、油彩、單色繪畫、觀念藝術、攝影等,可說是最早將「觀念」視為創作的藝術家,以行動拓展了藝術的定義。

然而,李元佳在歐洲擁有極高知名度,卻因早期資訊較為封閉,台灣人對他反而不太熟悉。台北當代藝博會表示,希望透過本屆台北當代的展出,讓台灣人重新認識這位被遺忘的「台灣之光」。