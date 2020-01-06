金球獎／珍妮佛羅培茲霸氣行頭成女星之最 史嘉蕾喬韓森辣秀事業線配美鑽

第77屆金球獎頒獎典禮順利落幕，不過女星們在紅毯上的打扮、行頭依舊是網友們津津樂道的嬌點之一。圖／Tiffany & Co.、BVLGARI、Harry Winston提供 分享 facebook

第77屆金球獎頒獎典禮（Golden Globe）順利落幕，難免是幾家歡樂幾家愁。不過女星們在紅毯上的打扮、行頭依舊是網友們津津樂道的焦點之一。像是珍妮佛羅培茲配戴了海瑞溫斯頓（Harry Winston）總重145克拉的哥倫比亞祖母綠及鑽石項鍊，成為女星中之最。「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森以桃心領禮服搭配了寶格麗（BVLGARI）的頂級鉑金鑽石項鍊，也讓人印象深刻。

珍妮佛羅培茲全身首飾的主石、配鑽重量加起來破200克拉，是所有女星之冠。圖／Harry Winston提供 分享 facebook

珍妮佛羅培茲以Valentino禮服搭配海瑞溫斯頓總重145克拉的哥倫比亞祖母綠及鑽石項鍊，身價驚人。圖／Harry Winston提供 分享 facebook

雖然與獎項失之交臂，但珍妮佛羅培茲還是在第77屆金球獎紅毯上大出鋒頭。選穿Valentino禮服搭配了海瑞溫斯頓高級珠寶珍妮佛羅培茲，舉手投足可說都是相當「貴重」，除了脖子上那條總重145克拉的哥倫比亞祖母綠及鑽石項鍊之外，耳朵上祖母綠與鑽石耳環，寶石重量也達到了7.93克拉。手上更有一條1959年問世Vintage鑽石手鍊及Central Park系列祖母綠與鑽石戒指，寶石及鑽石重約57.30克拉。全身首飾的主石、配鑽重量加起來破200克拉，是所有女星之冠。

海倫米蘭以性感不失優雅的胭脂紅禮服，配戴價值破億元的海瑞溫斯頓珠寶出席盛會，同樣讓人眼睛為之一亮。圖／Harry Winston提供 分享 facebook

史嘉蕾喬韓森一身大紅色桃心領禮服，並靠著寶格麗的類似於頸鍊設計的頂級鉑金鑽石項鍊，平衡了性感度，呈現高貴風範。圖／BVLGARI提供 分享 facebook

海倫米蘭以性感不失優雅的胭脂紅禮服，配戴價值破億元的海瑞溫斯頓珠寶出席盛會，同樣讓人眼睛為之一亮。圖／Harry Winston提供 分享 facebook

葛妮絲派特洛的透視裝也是紅毯的話題之一，並刻意把寶格麗的Fiorever系列頂級白K金鑽石項鍊，穿戴於禮服之下，營造出造型亮點。圖／BVLGARI提供 分享 facebook

「婚姻故事」的史嘉蕾喬韓森一身大紅色桃心領禮服，讓她的雙峰呼之欲出，不過靠著寶格麗的類似於頸鍊設計的頂級鉑金鑽石項鍊，平衡了性感度，呈現高貴風範。再度入圍金球獎電視電影類女主角的影后海倫米蘭，以性感不失優雅的胭脂紅禮服，配戴價值破億元的海瑞溫斯頓珠寶出席盛會，同樣讓人眼睛為之一亮。金獎影后「小辣椒」葛妮絲派特洛的褐色Fendi透視裝也是紅毯的話題之一，她刻意把寶格麗的Fiorever系列頂級白K金鑽石項鍊，穿戴於禮服之下，營造出造型亮點。

蜜雪兒威廉斯以粉橘色抓皺禮服，加上Tiffany & Co.的Jean Schlumberger彩色寶石戒指，凸顯了她的婉約氣質。圖／Tiffany & Co.提供 分享 facebook

影后瑞絲薇斯朋身穿了白色禮服現身，搭配Tiffany & Co.提供Jean Schlumberger鑽石耳環、愛心與星星鑽石手環，顯得既年輕又不失質感。圖／Tiffany & Co.提供 分享 facebook

莎莉賽隆挑選Tiffany Blue book系列逾10克拉祖母綠與總重逾57克拉藍石與鑽石項鍊，來搭配鮮綠色系的禮服，充滿藝術感與設計性。圖／Tiffany & Co.提供 分享 facebook

獲得本屆金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角的蜜雪兒威廉斯，紅毯時穿著的粉橘色抓皺禮服，凸顯了她的婉約氣質，加上Tiffany & Co.的Jean Schlumberger彩色寶石戒指，十分可人。而「美麗心計」的瑞絲薇斯朋，則身穿了紅毯上少見的白色禮服現身，同樣搭配Tiffany & Co.提供Jean Schlumberger鑽石耳環、愛心與星星鑽石手環，顯得既年輕又不失質感。另一位影后莎莉賽隆則挑選了Tiffany Blue book 系列逾10克拉祖母綠與總重逾57克拉藍石與鑽石項鍊，來搭配鮮綠色系的禮服，充滿藝術感與設計性。

史嘉蕾喬韓森搭配寶格麗頂級鉑金鑽石項鍊，現身第77屆金球獎頒獎典禮紅毯。 分享 facebook

葛妮絲派特洛配戴寶格麗頂級鉑金鑽石垂墜耳環，現身第77屆金球獎頒獎典禮。圖／BVLGARI提供 分享 facebook

影后瑞絲薇斯朋搭配Tiffany愛心與星星鑽石手環。圖／Tiffany & Co.提供 分享 facebook

莎莉賽隆則挑選了Tiffany Blue book 系列逾10克拉祖母綠與總重逾57克拉藍石與鑽石項鍊。圖／Tiffany & Co.提供 分享 facebook

葛妮絲派特洛配戴寶格麗Fiorever系列頂級白K金鑽石項鍊，現身第77屆金球獎頒獎典禮。圖／BVLGARI提供 分享 facebook

蜜雪兒威廉斯配戴Tiffany & Co.的Jean Schlumberger彩色寶石戒指。圖／Tiffany & Co.提供 分享 facebook

影后瑞絲薇斯朋搭配Tiffany Jean Schlumberger鑽石耳環。圖／Tiffany & Co.提供 分享 facebook