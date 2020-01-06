粉絲搶翻！迪士尼新春福袋買1送1 鼠年紀念幣只送不賣

迎接金鼠年，迪士尼動畫中的米老鼠成為大家搶著合作的目標，人氣本來就很旺，現在更上一層樓！台灣華特迪士尼在新光三越台北南西店打造「鼠於你期間限定店」，首日推出限定新春福袋買1送1，吸引粉絲提早16小時漏夜排隊，此外，還有首度發行的「2020鼠於你紀念幣」，只送不賣。

迪士尼「鼠於你期間限定店」即日起到２月9日在新光三越台北南西店三館登場，1月6日開幕當天由於前50名顧客可享有米奇米妮款限定新春福袋買1送1，福袋最高價值超過5,000元，超值價只要999元，吸引民眾前一天晚上漏夜搶排。

而迪士尼首度發行的「2020鼠於你紀念幣」，則是完成任務即可帶回，只要在期間限定店假日（周五到周日）及春節期間（大年初一到初五）單筆消費滿2,020元，並達成「好禮接接樂」劍玉大挑戰即可把限量「2020鼠於你紀念幣」帶回家。此外，大年初一起，凡生肖為鼠的民眾，來店消費即可享有滿2,000元折200元的優惠。