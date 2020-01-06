CHAUMET讓你把對她的愛刻在心上 全新吊墜系列譜寫專屬戀愛密語

法國高級珠寶品牌CHAUMET推出全新的Jeux de Liens系列Harmony圓形吊墜，可於可於背面鐫刻名字或一句話語。圖／CHAUMET提供 分享 facebook

如何把愛寫在心上，時刻的感受到對方的用心，總是少不了值得被回憶的信物。法國高級珠寶品牌CHAUMET就選在一年一度的西洋情人節到來之前，率先推出了全新的Jeux de Liens系列吊墜，提供個性化的服務，讓戀人之間多了專屬的戀愛密語。

CHAUMET具有多個系列作品，其中的Liens從推出至今，已發展出包括鐘表的五個子系列，分別象徵的從邂逅到眷戀、愛情到友誼，藉以謳歌每段親密關係。就如同Jeux de Liens的系列名稱是法文中遊戲的意思，CHAUMET希望藉由這作品去描繪情人之間的互動、友情與寵愛的複雜情感。所以才產生了以上、下兩個半圓為主體的吊墜，反應了戀人本是兩個截然不同的個性，因為情感而有了交集，如同Liens（鍊結）一樣串連起彼此，成就出奇妙的化學反應與和諧。

法國高級珠寶品牌CHAUMET推出全新的Jeux de Liens系列Harmony圓形吊墜，可於可於背面鐫刻名字或一句話語。圖／CHAUMET提供 分享 facebook

全新的Jeux de Liens系列透過連結設計展現寶石的豔麗色澤、貴金屬的閃亮或鑽石的璀璨光芒，Harmony圓形吊墜，可於背面鐫刻名字或一句話語，以紀念獨一無二的情感瞬間。同時還能藉由可調整式鍊子，創造無限的創意與選擇，將Jeux de Liens Harmony吊墜做不同層次的排列與搭配。無論是贈予他人或當作自己的禮物，都可以將獨特重要的回憶、日子，亦或信息深深地的刻印在吊墜的背面，為幸福片刻帶來新定義。

Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金吊墜，鑲嵌明亮式切割鑽石，約13萬元。圖／CHAUMET提供 分享 facebook

Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金吊墜，鑲嵌珍珠母貝，以及明亮式切割鑽石，約52,000元。圖／CHAUMET提供 分享 facebook

Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金吊墜，鑲嵌瑪瑙，以及明亮式切割鑽石，約52,000元。圖／CHAUMET提供 分享 facebook