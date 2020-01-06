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Reebok聯手華納推出Tom and Jerry系列鞋 網：我的童年都回來了！

2020-01-06 13:43聯合報 記者曾智緯／即時報導

Reebok與華納影業合作，預計在2月推出的湯姆貓與傑利鼠系列鞋款與服飾。圖／摘...
Reebok與華納影業合作，預計在2月推出的湯姆貓與傑利鼠系列鞋款與服飾。圖／摘自sneakernews
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今年最值得期待的聯名系列莫過於是Reebok與華納影業合作，預計在2月推出的湯姆貓與傑利鼠（Tom and Jerry）系列鞋款與服飾，消息剛曝光就引起各方關注，甚至有網友表示「痛哭！我的童年終於回來了」。

Reebok與華納影業合作，預計在2月推出的湯姆貓與傑利鼠系列鞋款。圖／摘自sn...
Reebok與華納影業合作，預計在2月推出的湯姆貓與傑利鼠系列鞋款。圖／摘自sneakernews
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Reebok與華納影業合作，預計在2月推出的湯姆貓與傑利鼠系列鞋款。圖／摘自sn...
Reebok與華納影業合作，預計在2月推出的湯姆貓與傑利鼠系列鞋款。圖／摘自sneakernews
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問世已經超過80年的Tom & Jerry歷久不衰，是許多六年級與七年級生的兒時回憶之一，逗趣的劇情與主角的互動，還曾經獲得奧斯卡金像獎的肯定。而今年Reebok便以此為靈感，將Tom and Jerry的形象運用於經典的Instapump Fury與Club C兩大鞋款上。許多細節做得相當到位，不只採用了分格漫畫的方式印製於鞋身之上，Fury的鞋款還呼應湯姆貓的灰色外觀，利用了同色皮草材質來製作，並點綴鮮黃色的皮革，十分生動。另外，Reebok則把傑利鼠的褐色毛絨質感，設計於其中的Club C鞋款鞋帶上，立即讓人可以聯想到劇中有趣的橋段。

連鞋底都能看到Tom and Jerry的元素。圖／摘自sneakernews
連鞋底都能看到Tom and Jerry的元素。圖／摘自sneakernews
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Reebok與華納影業合作，預計在2月推出的湯姆貓與傑利鼠系列鞋款與服飾。圖／摘...
Reebok與華納影業合作，預計在2月推出的湯姆貓與傑利鼠系列鞋款與服飾。圖／摘自sneakernews
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Reebok與華納影業合作，預計在2月推出的湯姆貓與傑利鼠系列鞋款。圖／摘自sn...
Reebok與華納影業合作，預計在2月推出的湯姆貓與傑利鼠系列鞋款。圖／摘自sneakernews
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聯名系列除了上述的特色之外，鞋款也裝飾Tom and Jerry的橡膠Logo來創造亮點，最特別的還是每一款鞋都還備有對應的童鞋，讓消費者可以輕鬆了來個父子或母女鞋的搭配，也是寓意將美好記憶延續。除了鞋款之外，Reebok還推出了連帽上衣和T恤，同樣使用了卡通中的場景，把兩位主角印製於服裝上並結合品牌Logo，創造出超萌又可愛的魅力。

Reebok與華納影業合作，預計在2月推出的湯姆貓與傑利鼠系列鞋款與服飾。圖／摘...
Reebok與華納影業合作，預計在2月推出的湯姆貓與傑利鼠系列鞋款與服飾。圖／摘自sneakernews
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Reebok與華納影業合作，預計在2月推出的湯姆貓與傑利鼠系列鞋款與服飾。圖／摘...
Reebok與華納影業合作，預計在2月推出的湯姆貓與傑利鼠系列鞋款與服飾。圖／摘自sneakernews
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Reebok與華納影業合作，預計在2月推出的湯姆貓與傑利鼠系列鞋款與服飾。圖／摘...
Reebok與華納影業合作，預計在2月推出的湯姆貓與傑利鼠系列鞋款與服飾。圖／摘自sneakernews
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Reebok與華納影業合作，預計在2月推出的湯姆貓與傑利鼠系列鞋款。圖／摘自sn...
Reebok與華納影業合作，預計在2月推出的湯姆貓與傑利鼠系列鞋款。圖／摘自sneakernews
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