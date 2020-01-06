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明星情侶金球獎放閃 「妻控」水行俠再秀超萌身高差

2020-01-06 13:26聯合報 記者吳曉涵／即時報導

每次看頒獎典禮，紅毯上的時尚穿搭固然吸引人，但如果加上情侶間粉紅泡泡的加持，更是讓影迷們跟著感受到甜蜜的幸福氣息。在本屆金球獎中，也有多組情侶檔一同現身紅毯，造型和互動滿滿都是戲。

史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）今年帶著未婚夫SNL編劇Colin Jost一起出席金球獎，她選穿婚紗女王Vera Wang的紅色蓬蓬裙禮服，轉身秀出超大的蝴蝶結裝飾，胸前剪裁也非常火辣，集合夢幻與性感於一身，提前預演了浪漫的婚禮。

史嘉蕾喬韓森今年帶著未婚夫SNL編劇Colin Jost一起出席金球獎。圖／摘自...
史嘉蕾喬韓森今年帶著未婚夫SNL編劇Colin Jost一起出席金球獎。圖／摘自us weekly
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水行俠傑森摩莫亞（Jason Momoa）是出了名的「妻控」，愛家形象深植人心，這次出席金球獎當然不免俗再次與女星老婆莉薩博內特（Lisa Bonet）秀恩愛。他穿了最愛的Tom Ford天鵝絨西裝，老婆則是以Fendi的刺繡薄紗禮服展現仙氣，兩人的超萌身高差依然是話題。

水行俠傑森摩莫亞與女星老婆莉薩博內特。圖／達志影像
水行俠傑森摩莫亞與女星老婆莉薩博內特。圖／達志影像
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水行俠傑森摩莫亞與女星老婆莉薩博內特。圖／達志影像
水行俠傑森摩莫亞與女星老婆莉薩博內特。圖／達志影像
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「波西米亞狂想曲」假戲真做情侶檔雷米馬利克（Rami Malek）和露西波頓（Lucy Boynton）也是備受矚目的組合，兩人從不吝於秀恩愛的態度大方可愛，這回在金球獎上雷米穿了Saint Laurent的西裝，露西則是選擇向來友好的品牌Louis Vuitton銀色洋裝，走一貫喜愛的古典個性風，非常搶眼。

「波西米亞狂想曲」假戲真做情侶檔雷米馬利克和露西波頓。圖／達志影像
「波西米亞狂想曲」假戲真做情侶檔雷米馬利克和露西波頓。圖／達志影像
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另一組非常吸引人的則是被大眾封為「怪咖情侶檔」的瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）與魯妮瑪拉（Rooney Mara），這對同樣是因戲生情的組合用最標誌性的Givenchy禮服配西裝造型，黑白配色完美展現絕佳默契，放閃也是沒在客氣。

被大眾封為「怪咖情侶檔」的瓦昆菲尼克斯與魯妮瑪拉，用最標誌性的Givenchy禮...
被大眾封為「怪咖情侶檔」的瓦昆菲尼克斯與魯妮瑪拉，用最標誌性的Givenchy禮服配西裝造型，黑白配色完美展現絕佳默契，放閃也是沒在客氣。圖／達志影像
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而妮可基嫚（Nicole Kidman）則是穿上Versace火紅訂製服與老公齊斯厄本（Keith Urban）一同出席，007丹尼爾克雷格（Daniel Craig）雖沒有與老婆瑞秋懷茲同框合照，但兩人都以黑白配穿出簡約優雅。知名主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）也和老婆Portia de Rossi一起以帥氣西裝現身。

007丹尼爾克雷格雖沒有與老婆瑞秋懷茲同框合照，但兩人都以黑白配穿出簡約優雅。圖...
007丹尼爾克雷格雖沒有與老婆瑞秋懷茲同框合照，但兩人都以黑白配穿出簡約優雅。圖／達志影像
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知名主持人艾倫狄珍妮也和老婆Portia de Rossi一起以帥氣西裝現身。圖...
知名主持人艾倫狄珍妮也和老婆Portia de Rossi一起以帥氣西裝現身。圖／摘自eonline
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007丹尼爾克雷格雖沒有與老婆瑞秋懷茲同框合照，但兩人都以黑白配穿出簡約優雅。圖...
007丹尼爾克雷格雖沒有與老婆瑞秋懷茲同框合照，但兩人都以黑白配穿出簡約優雅。圖／達志影像
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妮可基嫚則是穿上Versace火紅訂製服與老公齊斯厄本一同出席。圖／達志影像
妮可基嫚則是穿上Versace火紅訂製服與老公齊斯厄本一同出席。圖／達志影像
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情侶西裝女王

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