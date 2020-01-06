智慧開心農場就在家裡 LG推居家植栽器隨手採收新鮮菜
模組化家電在近年科技展會中經常出現，搭配智慧居家控制設備，就可以讓居家生活變得既自動化又符合個人需求設計。
LG去年推出自釀啤酒機已經夠新奇，今年於CES大展中將再展出模組化的居家園藝設備，自動控制光照、溫度、供水，搭配內含種籽、泥炭土以及肥料的種籽組合包，在家就能輕鬆擁有開心農場。為了讓新手也能夠享受擁有綠手指的無比樂趣，LG室內園藝設備能精確依照每日氣溫變化，調節隔離箱內的溫度，藉此複製最佳室外條件，包括LED燈、強制空氣循環系統與虹吸式水量管理機制，能使種籽快速成長為食譜及佳餚的原料，還能透過手機App隨時監控管理，最多能容納24個多合一種籽組合套裝，涵蓋至少20項不同品種，包含蘿蔓及其他類型的萵苣、芝麻菜、菊苣和羅勒，足夠讓一個四口之家享受多樣化的自耕食材。
三星電子今年於CES則拓展了更多結合模組化與客製化設計的冰箱系列產品，包含BESPOKE冰箱與Cube冰箱系列。其中BESPOKE冰箱兼具創新設計與優雅外型，消費者可發揮創意挑選外觀材質與顏色，甚至能客製冰箱功能，將「Flex Zone」自訂為冷藏或冷凍空間。而全新Cube冰箱系列則推出三款獨特精緻外型的小冰箱，包括Wine、Beer與Beauty，各自適合擺放不同類型食品與用品，除了有多款時尚顏色，其堆疊式設計能完美融入所有室內裝潢，適合家中任何角落。藉由獨家冷卻技術，即使將冰箱放置於臥室，仍能安靜地運轉不干擾睡眠。
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