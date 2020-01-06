智慧開心農場就在家裡 LG推居家植栽器隨手採收新鮮菜

模組化家電在近年科技展會中經常出現，搭配智慧居家控制設備，就可以讓居家生活變得既自動化又符合個人需求設計。

LG去年推出自釀啤酒機已經夠新奇，今年於CES大展中將再展出模組化的居家園藝設備，自動控制光照、溫度、供水，搭配內含種籽、泥炭土以及肥料的種籽組合包，在家就能輕鬆擁有開心農場。為了讓新手也能夠享受擁有綠手指的無比樂趣，LG室內園藝設備能精確依照每日氣溫變化，調節隔離箱內的溫度，藉此複製最佳室外條件，包括LED燈、強制空氣循環系統與虹吸式水量管理機制，能使種籽快速成長為食譜及佳餚的原料，還能透過手機App隨時監控管理，最多能容納24個多合一種籽組合套裝，涵蓋至少20項不同品種，包含蘿蔓及其他類型的萵苣、芝麻菜、菊苣和羅勒，足夠讓一個四口之家享受多樣化的自耕食材。