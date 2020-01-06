最善良巧克力！荷蘭必帶Tonys Chocolonely台灣買得到

若是到荷蘭旅遊，除了被外國旅客視為最難以接受口味TOP1的八角糖外，一定都有聽過荷蘭人最愛巧克力東尼巧克力（Tonys Chocolonely）。這款巧克力市占率第一名，以零奴工為概念的公平貿易品牌，而該品牌前進亞洲，以台灣為第一站，讓台灣民眾也可以品味到這款「良心巧克力」的魅力。

許多民眾都知道，巧克力的來源來自可可豆，非洲西非的迦納和象牙海岸，所生產的可可豆占全球總產量60%以上，數量相當驚人。然而，非洲可可農業的勞力剝削問題相當嚴重，該兩國有250萬個農業家庭中，因為種植販售可可豆的收入太低，有210萬兒童必須中斷學業從事農作，甚至有3萬名兒童從其他國家被綁架至可可園，環境相當惡劣。

如此現象被荷蘭調查記者柯肯（Teun van de Keuken，Teun即Tony）揭發，他花了一整年調查發現西非可可園大部分都是處於這樣的惡劣環境，甚至各家大廠如雀巢、瑪氏、M&M等皆知情，即使曾共同簽署《可可議定書》承諾消弭剝削情況，但卻毫無作為。

因此，柯肯拍攝自己吃下17條巧克力影片，並以荷蘭法規中，刻意購買「非法製造」的產品也算買賣贓物的法條，以此向警方自首，引發各界注意。同時他在2005年後與其他2名記者決定從源頭改變產業鏈，創造「東尼的寂寞巧克力」，以生產過程可溯源、提高收購價格、建立至少5年契約關係，以及幫助農民家庭，提高其生產力等公平貿易原則，確保農民有合理收入。並與第三方組織合作成立童工監督輔導機制，確保農園沒有雇用童工。

儘管為價格較高的公平交易品牌，但零奴工的行銷概念，使得東尼巧克力成了荷蘭人最愛的巧克力品牌，市占率近20%，遠遠超過其他國際大廠，甚至還在2018年開設全球第一間品牌概念店，讓更多人認識這個公平貿易的巧克力品牌。