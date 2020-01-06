親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

遠航延遲發薪！上千名員工沒飯吃 這家公司有意投資

「Musical TARU! 恐龍復活了」全台好口碑 農曆年前席捲國家戲劇院

2020-01-06 15:57聯合新聞網 有.設計 uDesign

台韓共製音樂劇「Musical TARU！恐龍復活了！」將於2020年1月17日...
台韓共製音樂劇「Musical TARU！恐龍復活了！」將於2020年1月17日台北國家戲劇院、2月15日於台中歌劇院演出。 圖／AM創意提供
分享

安徒生和莫札特的創意劇場（簡稱AM 創意）創立至今將邁入第十年，自2016年起拓展事業版圖與國際接軌，除了引進「粉紅豬小妹LIVE Show」，更於2018年引進韓國音樂劇IP「Musical TARU! 恐龍復活了！」。由台灣設計團隊重新打造成接地氣的中文版音樂劇，「Musical TARU! 恐龍復活了！」獲得全台一致好評，並於2018年底受邀至新加坡聖淘沙名勝世界駐點演出超過31場，中文版已超過40,000人次欣賞，可說是近年來最受家庭觀眾青睞的中文音樂劇。

台韓共製音樂劇「Musical TARU！恐龍復活了！」將於2020年1月17日...
台韓共製音樂劇「Musical TARU！恐龍復活了！」將於2020年1月17日台北國家戲劇院、2月15日於台中歌劇院演出。 圖／AM創意提供
分享

延續全台好口碑，「Musical TARU! 恐龍復活了！」於2019年秋天開啟台灣二度巡演，更將走遍北中南三個國家級表演場館，自去年10月在高雄衛武營戲劇院轟動首演後，將於2020年1月17日走進台北國家戲劇院、2月15日於台中歌劇院演出，有興趣的民眾可以前往udn售票網或洽主辦單位AM創意查詢。

台韓共製音樂劇「Musical TARU！恐龍復活了！」將於2020年1月17日...
台韓共製音樂劇「Musical TARU！恐龍復活了！」將於2020年1月17日台北國家戲劇院、2月15日於台中歌劇院演出。 圖／AM創意提供
分享

AM創意劇場表示，這次與韓國CultureHolic共製的中文版音樂劇「Musical TARU! 恐龍復活了！」，自開演以來就受廣大觀眾支持與肯定，也獲得幾乎完售的票房好成績。「Musical TARU! 恐龍復活了！」猶如「博物館驚魂夜」的歡樂劇情，100分鐘不間斷的高強度歌舞，各式曲風輪番上陣，熱力不斷毫無冷場，小至3歲孩子開心歡笑，大至70歲白髮阿公阿嬤也能全程目不轉睛地享受演出，打破劇種的年齡限制，實為闔家觀賞的優質演出！


《Musical TARU ! 恐龍復活了 ! 》演出訊息

2020/01/17週五19:30

2020/01/18週六14:30、19:30

2020/01/19週日14:30

台北 / 國家戲劇院

2020/2/15週六14:30、19:30

台中 / 國家歌劇院大劇院

購票：udn售票網

恐龍音樂劇

延伸閱讀

「玩具變變變」 穿上拖鞋秒變大恐龍

好辛苦！為哄女兒吃飯 暖爸組裝「恐龍飯菜」網...

日本恐龍大軍攻佔華山 民眾直呼超大超萌

17隻超大恐龍 出沒華山文創區

影/ 「超·大恐龍展」現身華山 首度復原日本...

超大恐龍現身華山！吳鳳帶著女兒玩瘋了

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

神回顧／你也打卡發限動了嗎？ 2019紅到發紫10大神級手搖飲

2020-01-06 15:37

CHAUMET讓你把對她的愛刻在心上 全新吊墜系列譜寫專屬戀愛密語

2020-01-06 15:11

直飛清邁！華航6月23日起每周4班 早去午回、航班時間公開

2020-01-06 14:55

春節用這幾款 打造貴婦肌

2020-01-06 14:46

當春節假期碰大湖草莓旺季 交通攻略供參考

2020-01-06 14:42

Reebok聯手華納推出Tom and Jerry系列鞋 網：我的童年都回來了！

2020-01-06 13:43

明星情侶金球獎放閃 「妻控」水行俠再秀超萌身高差

2020-01-06 13:26

智慧開心農場就在家裡 LG推居家植栽器隨手採收新鮮菜

2020-01-06 13:16

最善良巧克力！荷蘭必帶Tonys Chocolonely台灣買得到

2020-01-06 13:15

世界絕美熱氣球在台灣！2020台灣熱氣球嘉年華6月27日登場

2020-01-06 12:20

美胸藏不住 金球紅毯女星「裸穿」鑽石衣辣翻全場

2020-01-06 12:05

他曝好市多熱門甜點試吃「超霸氣」 眾人嗨爆找到分店了！

2020-01-06 12:00

氣炸鍋煎菲力牛排成品曝光 網友：剖面圖太誘人了

2020-01-06 11:45

四大超商新年福袋提前開賣 頭獎祭出百萬轎車大獎

2020-01-06 11:00

初一福袋破紀錄！ 全聯最大獎388萬瑪莎拉蒂名車開回家

2020-01-06 10:07

第77屆金球獎／珍妮佛羅培茲「打包」自己登紅毯 Billy Porter變身天使力拚成「嬌」點

2020-01-06 09:51

科技3C大豐收 5G應用蓄勢待發

2020-01-05 23:40

機車回顧與展望／電動機車翻倍熱銷 掀新一波換車潮

2020-01-05 23:38

「海中和牛」6公斤鮭魚霸氣上桌 美福食集推年節禮品

2020-01-05 19:40

「20年來熟悉的濃純香」 林鳳營首位代言人張艾嘉回歸

2020-01-05 18:16

全身都塗粉底液？迪麗熱巴絕美膚質秘訣 一跪下就懂了

2020-01-05 17:35

玩首爾免挑日子！台灣虎航首航首爾仁川 3月29日起天天飛

2020-01-05 16:15

新娘穿薄紗秀豪乳 模範「六棒」為B2大婚帥氣合體

2020-01-05 16:14

Bii畢書盡代言眼鏡大玩穿越梗 網笑「報你名字有折扣嗎？」

2020-01-05 15:56

抗老從20歲起！盤點3款小資女買得起、有效果的保養品

2020-01-05 15:07

米奇、小鼠素描各種萌！新年限定鞋怎麼搭都可愛

2020-01-05 15:04

RICHARD MILLE注入碳纖維材質 重新演繹超薄RM33-02表

2020-01-05 14:37

健康年菜這樣做 圍爐不怕肥

2020-01-05 13:53

泰廚壇金童獻藝 法菜的泰國靈魂

2020-01-05 13:49

新加坡必比登主廚來台展店 秀鰻魚3種吃法

2020-01-05 13:45

欣葉台菜套餐 舌尖上的環島輕旅行

2020-01-05 13:44

孕妻辣秀美腿！康熙前製作人B2婚宴奢華夢幻

2020-01-05 13:13

準備300元飛韓國！濟州航空夏季航班 1/7下午2點開賣

2020-01-05 12:00

冬天依然狂長痘痘？6招解決煩惱 先從清潔＋補水開始

2020-01-05 11:35

機票0.5折、門票65折！韓國「購物優惠季」16日登場

2020-01-05 00:19

爆紅、退燒中拉扯 零售通路「新鮮感」的殘酷競賽

2020-01-05 00:13

千元比薩！必勝客「帶財比薩」 要挑戰「最高含金量」

2020-01-04 20:14

凱亞葛柏短髮超好看 絕美現身LOEWE紐約新開店

2020-01-04 20:08

一件高級珠寶的剖析 梵克雅寶Zip項鍊官方IG影音解密

2020-01-04 19:21
看更多

熱門文章

筆記！2020年「水星逆行」3段時間曝光 5星座影響最大

2020-01-05 19:54

武漢不明病毒性肺炎…SARS警報解除！ 疾管署：排除可能性

2020-01-06 11:48

新娘穿薄紗秀豪乳 模範「六棒」為B2大婚帥氣合體

2020-01-05 16:14

初一福袋破紀錄！ 全聯最大獎388萬瑪莎拉蒂名車開回家

2020-01-06 10:07

嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級

2020-01-06 15:05

一張圖看天氣！周三恐有大陸冷氣團 低溫13度有雨

2020-01-05 20:29

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹有加薪機會 處女處理舊愛

2020-01-06 07:46

新世代行業好賺到現在小孩都想當？網曝：贏過工程師

2020-01-06 14:41

氣炸鍋煎菲力牛排成品曝光 網友：剖面圖太誘人了

2020-01-06 11:45

周三急凍 周四清晨探11度

2020-01-06 00:20

全身都塗粉底液？迪麗熱巴絕美膚質秘訣 一跪下就懂了

2020-01-05 17:35

環狀線履勘故障卡委員1小時 侯友宜：確定安全才通車

2020-01-06 11:08

蘇花改+雪隧…春節雙塞 北花恐開8小時

2020-01-06 00:02

又有冷氣團報到！周三變濕冷到周五 還有下一波

2020-01-06 09:06

美胸藏不住 金球紅毯女星「裸穿」鑽石衣辣翻全場

2020-01-06 12:05

每日星座運勢／巨蟹積極是好運動力 投資注意行情

2020-01-06 00:00

地牛翻身！公務員喊「搖到腳軟」 魚缸魚群亂竄

2020-01-06 15:21

好天氣投票完… 吳德榮：周日北、東部又轉濕冷

2020-01-06 07:38

西半部空汙持續嚴重！ 鄭明典說到周四才會明顯改善

2020-01-06 09:36

四大超商新年福袋提前開賣 頭獎祭出百萬轎車大獎

2020-01-06 11:00

「海中和牛」6公斤鮭魚霸氣上桌 美福食集推年節禮品

2020-01-05 19:40

毛小孩多過小孩 年輕人不婚不育

2020-01-05 19:35

蘇花改通車北花線上路 車體廠從反對到力挺

2020-01-06 10:24

台鐵客轉向？北花客運上路 搭乘率一成多

2020-01-06 00:14

台灣每年逾3000對雙胞胎 應防堵社會安全網缺口

2020-01-06 09:52

戲精上身！買飲料姊怒問他「跟哪個女人來過？」 店員嚇壞閉嘴

2020-01-06 12:52

蘇花改下午4點通車 蘇貞昌感謝工程人員的辛苦

2020-01-06 11:33

優酪乳 怎麼喝才正確

2020-01-05 23:26

「20年來熟悉的濃純香」 林鳳營首位代言人張艾嘉回歸

2020-01-05 18:16

只能暫時停止呼吸？吹東風擴散差 西半部霧茫茫

2020-01-06 10:41

漏斗效應？造成國5與蘇花改「雙塞」林佳龍：戒慎恐懼

2020-01-06 12:40

第77屆金球獎／珍妮佛羅培茲「打包」自己登紅毯 Billy Porter變身天使力拚成「嬌」點

2020-01-06 09:51

保力達瓶蓋含PVC被追繳3億 學者：這問題不太需要釋憲

2020-01-06 14:19

北捷環狀線第一階段履勘 交通部提六項改善事項

2020-01-05 21:33

先稀釋再按摩 避免頭髮愈洗愈油

2020-01-05 23:33

好晃！嘉義地震4級暫無災情傳出

2020-01-06 15:19

氣炸「鱈魚香絲」超酥脆 不用慢慢咬網讚：比原來更好吃

2020-01-06 14:20

【她們的世界】陳姵穎／配音員連思宇 以聲音演繹百種人生

2020-01-06 06:00

明星情侶金球獎放閃 「妻控」水行俠再秀超萌身高差

2020-01-06 13:26

台61線全線貫通免路費 首次春節交通疏導措施公布

2020-01-06 14:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top