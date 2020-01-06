「Musical TARU! 恐龍復活了」全台好口碑 農曆年前席捲國家戲劇院

台韓共製音樂劇「Musical TARU！恐龍復活了！」將於2020年1月17日台北國家戲劇院、2月15日於台中歌劇院演出。 圖／AM創意提供 分享 facebook

安徒生和莫札特的創意劇場（簡稱AM 創意）創立至今將邁入第十年，自2016年起拓展事業版圖與國際接軌，除了引進「粉紅豬小妹LIVE Show」，更於2018年引進韓國音樂劇IP「Musical TARU! 恐龍復活了！」。由台灣設計團隊重新打造成接地氣的中文版音樂劇，「Musical TARU! 恐龍復活了！」獲得全台一致好評，並於2018年底受邀至新加坡聖淘沙名勝世界駐點演出超過31場，中文版已超過40,000人次欣賞，可說是近年來最受家庭觀眾青睞的中文音樂劇。



台韓共製音樂劇「Musical TARU！恐龍復活了！」將於2020年1月17日台北國家戲劇院、2月15日於台中歌劇院演出。 圖／AM創意提供 分享 facebook

延續全台好口碑，「Musical TARU! 恐龍復活了！」於2019年秋天開啟台灣二度巡演，更將走遍北中南三個國家級表演場館，自去年10月在高雄衛武營戲劇院轟動首演後，將於2020年1月17日走進台北國家戲劇院、2月15日於台中歌劇院演出，有興趣的民眾可以前往 udn售票網 或洽主辦單位 AM創意 查詢。



台韓共製音樂劇「Musical TARU！恐龍復活了！」將於2020年1月17日台北國家戲劇院、2月15日於台中歌劇院演出。 圖／AM創意提供 分享 facebook

AM創意劇場表示，這次與韓國CultureHolic共製的中文版音樂劇「Musical TARU! 恐龍復活了！」，自開演以來就受廣大觀眾支持與肯定，也獲得幾乎完售的票房好成績。「Musical TARU! 恐龍復活了！」猶如「博物館驚魂夜」的歡樂劇情，100分鐘不間斷的高強度歌舞，各式曲風輪番上陣，熱力不斷毫無冷場，小至3歲孩子開心歡笑，大至70歲白髮阿公阿嬤也能全程目不轉睛地享受演出，打破劇種的年齡限制，實為闔家觀賞的優質演出！







《Musical TARU ! 恐龍復活了 ! 》演出訊息

2020/01/17週五19:30

2020/01/18週六14:30、19:30

2020/01/19週日14:30

台北 / 國家戲劇院

2020/2/15週六14:30、19:30

台中 / 國家歌劇院大劇院

