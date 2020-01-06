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四大超商新年福袋提前開賣 頭獎祭出百萬轎車大獎

2020-01-06 11:00聯合報 記者黃筱晴／即時報導

今年農曆新年來得特別早，超商新年福袋也紛紛提前開賣，7-ELEVEN「2020限量春節金鼠年福袋」三種規格共限量25萬份，1月3日正式開賣一小時即秒殺；全家便利商店錢鼠福袋1月1日開賣，開賣兩天已熱銷超過15萬個，最大獎LEXUS百萬轎車有兩台；萊爾富開運福袋12月就提前開賣，主打超實惠100元價格，最大獎是價值百萬的BMW X2名車；OK超商福袋今日開賣，價格同樣是100元，最大獎十萬旅遊金，還有超過百項好禮。

全家便利商店搶攻年節應景商機，今年推出錢鼠福袋限量80萬個，售價199元，此次抽獎獎項與贈品全面升級，抽獎獎項除了推出市價139.9萬的Lexus 2020年新款UX200菁英版共兩個名額之外，更有十萬元刷卡金、健身房一年會員等大獎。另外，網友最期待的隨袋附贈獎品，今年也包含多款熱門零食飲料、神秘贈品，還有3C用品、商品預售兌換券、驚喜贈品兌換券等著消費者來試手氣。另外，今年更首次品牌合作限量推出迪士尼系列周邊、野獸國、羅技3C開運福袋，品牌福袋價格帶為499～599元之間，同樣可參與汽車抽獎活動，另加碼好康禮品最高價值超過5,000元。

萊爾富今年搶在12月即推出兩款平價親民的「開運福袋」（限量33萬包）與「招財紅包」（限量39萬包），皆只要100元，以不同的包裝形式呈現，同樣享有超值大獎驚喜。即日起至2月11日前可至全台萊爾富門市購買，獎項包含價值百萬的BMW X2名車、兼顧環保節能減碳的Toyota Altis油電車與Gogoro 3 Plus電動機車，以及多款國際知名品牌家電與精品名牌包等大獎，即刮即中，掃描劵上QR Code，還有機會再抽十萬元現金，以及最高可獲得Hi-Life會員點數888,888點。

OK超商福袋1月6日開賣，今年數量加碼限量十萬個，售價100元，最大獎為東南旅行旅遊金十萬元，百元福袋內容還有飲料、餅乾、糖果及非食品，以及加碼送豪神娛樂城的撲克牌及獨家虛寶卡，每包價值超過300元；另有刮刮卡一張，除了最大獎十萬旅遊金外，還有SAMPO超質美LED EM-50CA200液晶顯示器、COWAY天湛藍加護抗敏型空氣清淨機、安晴減油氣炸鍋、OK禮券1,000元等超過百項好禮，活動總價值超過兩千萬元。

7-ELEVEN 2020金鼠年福袋限量25萬個開賣一小時即秒殺，明年請早。圖／...
7-ELEVEN 2020金鼠年福袋限量25萬個開賣一小時即秒殺，明年請早。圖／7-ELEVEN提供
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全家便利商店錢鼠福袋最大獎為價值百萬的Lexus 2020年新款UX200菁英版...
全家便利商店錢鼠福袋最大獎為價值百萬的Lexus 2020年新款UX200菁英版。圖／全家便利商店提供
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萊爾富開運福袋全台限量33萬包，每包福袋內含5個品項，包括熱賣零食、糖果、餅乾、...
萊爾富開運福袋全台限量33萬包，每包福袋內含5個品項，包括熱賣零食、糖果、餅乾、飲品與實用的日用品和抽獎券乙張，共有三次的中獎機會。圖／萊爾富提供
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OK超商福袋1月6日開賣，限量十萬個，售價100元，每包價值超過300元，最大獎...
OK超商福袋1月6日開賣，限量十萬個，售價100元，每包價值超過300元，最大獎為東南旅行旅遊金十萬元。圖／OK超商提供
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全家錢鼠福袋限量80萬個，售價199元，抽獎獎項與贈品全面升級。圖／全家便利商店...
全家錢鼠福袋限量80萬個，售價199元，抽獎獎項與贈品全面升級。圖／全家便利商店提供
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福袋超商開運

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