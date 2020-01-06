四大超商新年福袋提前開賣 頭獎祭出百萬轎車大獎

今年農曆新年來得特別早，超商新年福袋也紛紛提前開賣，7-ELEVEN「2020限量春節金鼠年福袋」三種規格共限量25萬份，1月3日正式開賣一小時即秒殺；全家便利商店錢鼠福袋1月1日開賣，開賣兩天已熱銷超過15萬個，最大獎LEXUS百萬轎車有兩台；萊爾富開運福袋12月就提前開賣，主打超實惠100元價格，最大獎是價值百萬的BMW X2名車；OK超商福袋今日開賣，價格同樣是100元，最大獎十萬旅遊金，還有超過百項好禮。

全家便利商店搶攻年節應景商機，今年推出錢鼠福袋限量80萬個，售價199元，此次抽獎獎項與贈品全面升級，抽獎獎項除了推出市價139.9萬的Lexus 2020年新款UX200菁英版共兩個名額之外，更有十萬元刷卡金、健身房一年會員等大獎。另外，網友最期待的隨袋附贈獎品，今年也包含多款熱門零食飲料、神秘贈品，還有3C用品、商品預售兌換券、驚喜贈品兌換券等著消費者來試手氣。另外，今年更首次品牌合作限量推出迪士尼系列周邊、野獸國、羅技3C開運福袋，品牌福袋價格帶為499～599元之間，同樣可參與汽車抽獎活動，另加碼好康禮品最高價值超過5,000元。

萊爾富今年搶在12月即推出兩款平價親民的「開運福袋」（限量33萬包）與「招財紅包」（限量39萬包），皆只要100元，以不同的包裝形式呈現，同樣享有超值大獎驚喜。即日起至2月11日前可至全台萊爾富門市購買，獎項包含價值百萬的BMW X2名車、兼顧環保節能減碳的Toyota Altis油電車與Gogoro 3 Plus電動機車，以及多款國際知名品牌家電與精品名牌包等大獎，即刮即中，掃描劵上QR Code，還有機會再抽十萬元現金，以及最高可獲得Hi-Life會員點數888,888點。