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氣炸鍋煎菲力牛排成品曝光 網友：剖面圖太誘人了

2020-01-06 11:45聯合新聞網 綜合報導

一直有人在社群發問考慮買氣炸鍋好還是買烤箱好，就平日掌廚的人而言，氣炸鍋應該是所謂的「料理神器」，它不但可以用來「炸」食物，更有人用它來煎牛排，還分享料理的方式，讓網友們直呼「賺到了」。

有網友在臉書「氣炸鍋好好玩-食譜分享」po文分享「氣炸菲力牛排」的文章，文章中原po貼出3張用氣炸鍋煎牛排前後的對照圖，還附上烹煮的食譜，先將牛排上下兩面抹上海鹽和黑胡椒，接著把2至3顆拍碎蒜頭和一塊奶油放在牛排上面，旁邊在擺放少許噴過油的四季豆，最後把切片過的馬鈴薯鋪底，原po更建議馬鈴薯需先川燙一下，這樣更能讓馬鈴薯入味。

最後，原po建議溫度設置在180度，時間15分鐘，不過要注意的是，煮食過程中要注意牛排熟成程度，並提醒要翻面。結果出爐後，原po十分滿意，還用「呀咪！呀咪！好好吃啊」做結論。

網友在看完po文後，紛紛留言回應「太強了」、「感覺真的不錯耶」、「真的可以學一下」、「明天吃這個了」、「這個剖面圖我可以，很誘人」，也有網友分享自己的經驗「想知道四季豆的口感......炸2次都乾乾的，沒有鹽酥雞攤的啾C」，原po也回應說「吃了奶油和肉的油脂，不會太乾」。

雖名為氣炸鍋，但氣炸鍋的原理跟旋風式烤箱差不多，是用熱風去「烤」而不是用「炸」的， 因為氣炸鍋上方的加熱器會產生高溫熱風，藉由熱空氣包圍、高溫烘烤，把食物本身的油脂逼出，產生「油炸」的效果。

有網友用氣炸鍋煎牛排，還分享料理的方式。圖擷自臉書「氣炸鍋好好玩-食譜分享」
有網友用氣炸鍋煎牛排，還分享料理的方式。圖擷自臉書「氣炸鍋好好玩-食譜分享」
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有網友用氣炸鍋煎牛排，還分享料理的方式。圖擷自臉書「氣炸鍋好好玩-食譜分享」
有網友用氣炸鍋煎牛排，還分享料理的方式。圖擷自臉書「氣炸鍋好好玩-食譜分享」
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有網友用氣炸鍋煎牛排，還分享料理的方式。圖擷自臉書「氣炸鍋好好玩-食譜分享」
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氣炸鍋食譜

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