神回顧／你也打卡發限動了嗎？ 2019紅到發紫10大神級手搖飲

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2019手搖飲界的話題霸主

2019真的是滿滿的手搖飲，除了各家手搖飲業者積極拓點開設新門市，也推出了不少「新口味」，新的飲料不只要好喝，甚至要有出色的外型，才能在這個社群世代裡頭殺出一條血路，究竟過去一年來，誰家的飲料才是網路上的話題霸主呢？

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查過去一年各家手搖飲業者所推出的新品，選出造成話題的10大「紅到發紫」手搖飲料，現在就一起來看看你是不是也喝過或在自己的社群媒體上發過這些飲料吧！



Image Source：Facebook／麻古茶坊macu

No. 10／萬波－楊枝甘露

萬波島嶼紅茶販售的「楊枝甘露」其實是期間限定的飲品，幾乎和「紅豆粉粿鮮奶」同一個時間爆紅，不過楊枝甘露的網路討論還更多一些，而這兩款飲料都可以說是讓萬波受到矚目的熱門飲品。

不少網友會將萬波的楊枝甘露與麻古茶坊的楊枝甘露拿來做比較，會喜歡萬波楊枝甘露的網友，多是因為萬波多加了西米露在其中，有網友就認為這更近似於一般所熟知的港式楊枝甘露，酸甜口感也得到不少人的喜愛。

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image source:FB／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop

No. 9／一芳－鮮榨柳丁水果茶

去年深陷「一芳各表」反送中風波的「一芳水果茶」，在反送中風波之前就已經推出了「鮮榨柳丁水果茶」。本來就以水果茶聞名的一芳，推出柳丁版本的水果茶，搭配買一送一的行銷活動，也吸引不少人來嚐鮮。

有網友認為相較於一芳原本帶有鳳梨味較濃厚的經典水果茶，柳丁版本的喝起來要更清爽許多，甚至被認為柳丁水果茶是一芳水果茶的「進化版」，在口味上，受到不少網友的討論。



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No. 8／可不可－雪藏紅茶

可不可熟成紅茶去年造成話題的飲品就屬與義美冰淇淋合作推出的「雪藏紅茶」，可不可選用稍微帶有苦澀的紅茶當基底，配上香草冰淇淋，隨著冰淇淋融化更可以成為一杯奶茶，苦澀與香甜的迷人口感相當受到歡迎，甚至一度賣到供不應求。

不少網友認為該款飲品與先前其他飲料店所推出的冰淇淋紅茶最大的差別就是雪藏紅茶較少有甜膩感，可不可運用較苦澀的茶來搭配冰淇淋，在口味上也讓擄獲了不少網友的味蕾。

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No. 7／萬波－紫米芋芋椰奶

同樣來自萬波島嶼紅茶的期間限定飲品「紫米芋芋椰奶」，也搭上了「芋頭熱」的風潮，還號稱是台版的「摩摩喳喳」，唯美的飲料漸層，加上台灣人特愛的芋頭飲品，就讓該飲品在社群上發酵，不少網美的美照都舉著這杯飲料。

因為芋泥加上紫米的組合是過去台灣飲料市場中較少見到的配料，因此吸引了不少想要嚐鮮的網友，而網友在實際品嚐過後也給出不錯的評價，認為芋泥、芋圓、紫米、椰奶的組合讓人難以抗拒，喜歡芋頭的網友都相當喜愛。



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No. 6／一芳－大村葡萄水果茶

同樣在「一芳各表」反送中風波之前推出的期間限定「大村葡萄水果茶」受到不少矚目，強調使用大量葡萄整顆連皮榨汁新鮮現打，以紫紅色的水果茶來宣傳，讓不少網友覺得很漂亮，也因此就在社群上有不少分享。

不過也有部分的討論是針對「大村葡萄水果茶」的售價與顏色做討論，認為一杯葡萄水果茶要價75元，對於手搖飲來說頗為昂貴，喝起來也並沒有相當的價值，網友也分享實際買到的葡萄水果茶是呈現類似紅茶的色澤，而非紫紅色，與宣傳中不同讓不少網友感到失望。

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No. 5／清心－紅牛能量紅茶

相較於榜上一片較新穎的飲料店，老牌手搖飲店清心福全也在競爭激烈的手搖飲市場中開出一條新路，他們與能量飲品牌Red Bull紅牛合作，聯名推出「Red Bull紅牛能量紅茶」，特別的合作形式引起不少網友矚目。

網友都相當好奇，將能量飲與手搖飲做結合喝起來到底會是什麼樣的味道，也因此不少人基於好奇而前往嚐鮮，在不少討論區都有網友分享心得文，除了口味特別，一杯要價80塊的售價，都是網友討論的重點之一。

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No. 4／清心－太妃鴛鴦奶茶

同樣來自清心福全的「太妃鴛鴦奶茶」，在進入秋冬之計，推出相當適合秋冬飲用的飲品，十足抓準了網友們的口味，隨即在社群上有不錯的討論度，網友們紛紛TAG自己的好友，更表示樂意於嘗試這樣的口味。

以錫蘭奶茶混入咖啡，再配上太妃糖的香氣，迷人的香氣，讓不少網友覺得相當喜愛，不過也有網友提到咖啡並非現煮的是相當可惜的一個點，也認為該款飲料偏甜，認為微糖、無糖較適合，而多數網友仍給予正面的評價。

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No. 3／珍煮丹－黑糖芋芋鮮奶

珍煮丹去年一整年也是緊抓著「芋頭熱」推出了一系列的芋頭系飲品，年初推出的「黑糖芋芋鮮奶」就有不少討論，也被許多網友拿來與其他業者做比較，該款飲品與其他手搖飲店的不同在於珍煮丹的招牌黑糖使芋頭牛奶更具有特色，獨特的香氣也讓不少網友喜愛。

珍煮丹同時也在接近年末時，搭著芋頭風潮推出小芋圓系列，飲料還帶有漸層色彩，讓不少網美二話不說拿起來拍照，因此在社群上也有著不錯的討論度。

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No. 2／麻古－楊枝甘露

麻古茶坊去年可以說是手搖飲界的話題霸主，冠亞軍都是出自於麻古茶坊的手搖飲料，推出楊枝甘露之後更是帶起一股楊枝甘露的風潮，各家飲料店都跟著紛紛推出楊枝甘露，不少網友認為麻古茶坊將楊枝甘露做成是手搖飲形式相當創新，且口味上不輸給甜品店，就連立委候選人高嘉瑜也曾發文表示相當喜愛。

不過一杯要價80元的手搖飲，還是招來不少認為過於昂貴的評論，且麻古與一般甜品店所販售的楊枝甘露不同是沒有加上西米露，有網友就認為沒有西米露的楊枝甘露其實相當奇怪，不過大部分的網友對於該飲品還是給予較多的正面評價。

No. 1／麻古－芝芝葡萄果粒

登上手搖飲話題霸主的毫無懸念就是麻古茶坊的「芝芝葡萄果粒」啦！還記得去年芝芝葡萄剛推出時，可是造成Facebook和Instagram上是紫紫的一片呢！強調喝得到整顆巨峰葡萄，搭配上濃濃的芝士奶蓋，香甜、濃醇一次都能喝到的獨特口感，讓許多網友一喝就覺得喜歡，甚至創造不少回購人潮。

芝芝葡萄一杯要價95塊，是市面上所有手搖飲中數一數二昂貴的價格，但還是殺出了一條血路創造出超高人氣，可見芝芝葡萄本身的魅力。而麻古茶坊也因為芝芝葡萄和楊枝甘露成為大學生最愛的飲料店第一名，也讓人期待在2020麻古茶坊是否會再端出全新飲品。

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