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第77屆金球獎／珍妮佛羅培茲「打包」自己登紅毯 Billy Porter變身天使力拚成「嬌」點

2020-01-06 09:51聯合報 記者曾智緯／即時報導

珍妮佛羅培茲換上胸前有著巨型蝴蝶結的禮服，搭配了Harry Winston的高級...
珍妮佛羅培茲換上胸前有著巨型蝴蝶結的禮服，搭配了Harry Winston的高級鑽石項鍊與耳環，雍容又華貴。圖／美聯社
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被視為各項影展大獎前哨戰的第77屆金球獎頒獎典禮（Golden Globe）如期在美國比佛利山莊登場，但紅毯上的各個巨星造型依舊是觀眾的看點之一。像是以「舞孃騙很大」入圍的珍妮佛羅培茲，就以難得包緊緊現身，讓粉絲少了眼福；而每一回在出席典禮時都會吸引各方關注的同志男星Billy Porter仍是突破男、女裝界線，化身如天使般的白色穿搭，走上紅毯。

Billy Portery身穿Alex Vinash白色紳士晚宴服還加上了羽毛曳...
Billy Portery身穿Alex Vinash白色紳士晚宴服還加上了羽毛曳地裙擺，被網友評為「就像天使一樣」，十分吸睛。圖／美聯社
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在「舞孃騙很大」中有著極度性感造型的「翹臀珍」珍妮佛羅培茲出席了第77屆金球獎頒獎典禮，在紅毯上她一改過往給人像是看光光的風格，換上胸前有著巨型蝴蝶結的禮服，搭配了Harry Winston的高級鑽石項鍊與耳環，雍容又華貴，但看起來更像是把自己當作禮物般的打包。今年50歲的同志男星Billy Porter在去年的奧斯卡頒獎典禮時，黑色絲絨西裝禮服的造型獲得了各方的好評，甚至認為他征服了紅毯。今年的金球獎時，Billy Portery則身穿紐約品牌Alex Vinash白色紳士晚宴服還加上了羽毛曳地裙擺，被網友評為「就像天使一樣」，十分吸睛。

奧斯卡影后凱特布蘭琪髮型跟妝容霸氣外洩更像是希臘女神一般。圖／美聯社
奧斯卡影后凱特布蘭琪髮型跟妝容霸氣外洩更像是希臘女神一般。圖／美聯社
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凱特布蘭琪挑選了Mary Katrantzou的淡黃色百摺扇型袖禮服，胸前以水鑽...
凱特布蘭琪挑選了Mary Katrantzou的淡黃色百摺扇型袖禮服，胸前以水鑽點綴的罩杯型馬甲，讓影后難得小露性感。圖／摘自Mary Katrantzou instagram
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凱特布蘭琪挑選了Mary Katrantzou的淡黃色百摺扇型袖禮服，後空的設計...
凱特布蘭琪挑選了Mary Katrantzou的淡黃色百摺扇型袖禮服，後空的設計，讓影后難得小露性感。圖／摘自Mary Katrantzou instagram
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凱特布蘭琪挑選了Mary Katrantzou的淡黃色百摺扇型袖禮服，後空的設計...
凱特布蘭琪挑選了Mary Katrantzou的淡黃色百摺扇型袖禮服，後空的設計，讓影后難得小露性感。圖／摘自Mary Katrantzou instagram
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奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）向來衣著品味都很出眾，此次在金球獎紅毯，她則挑選了Mary Katrantzou的淡黃色百摺扇型袖禮服，胸前以水鑽點綴的罩杯型馬甲，加上後空的設計，讓影后難得小露性感，但髮型跟妝容霸氣外洩更像是希臘女神一般。再度入圍金球獎電視電影類女主角的影后海倫米蘭（Helen Mirren）選穿了DIOR胭脂紅晚宴裝出席，前胸V型線條剪裁，搭配她銀白髮色和鑽石項鍊，凸顯了典雅的好氣質。「蜘蛛女」克莉絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）的粉色Rodarte貼身禮服，以半透明的材質製成，點綴了星芒的刺繡，充滿浪漫氣息，也是紅毯上的最佳造型之一。

影后海倫米蘭選穿了DIOR胭脂紅晚宴裝出席，前胸V型線條剪裁，搭配她銀白髮色和鑽...
影后海倫米蘭選穿了DIOR胭脂紅晚宴裝出席，前胸V型線條剪裁，搭配她銀白髮色和鑽石項鍊，凸顯了典雅的好氣質。圖／美聯社
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「蜘蛛女」克莉絲汀鄧斯特（右）的粉色Rodarte貼身禮服，以半透明的材質製成，...
「蜘蛛女」克莉絲汀鄧斯特（右）的粉色Rodarte貼身禮服，以半透明的材質製成，點綴了星芒的刺繡，充滿浪漫氣息。圖／美聯社
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