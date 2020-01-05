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「海中和牛」6公斤鮭魚霸氣上桌 美福食集推年節禮品

2020-01-05 19:40聯合報 記者魏妤庭／即時報導

珍稀盛宴海陸禮盒有國王鮭及日本和牛。圖／美福食集提供
珍稀盛宴海陸禮盒有國王鮭及日本和牛。圖／美福食集提供
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農曆過年就是要吃好料才夠年味！美福食集即日起推出饗.過年檔期，主打頂級消費客群，推出有「海中和牛」稱號的紐西蘭國王鮭，每尾平均重達6公斤，再搭配日本神戶秋田，以及飛驒和牛搭配成珍稀盛宴海陸禮盒，每盒18,888元，全家人一起「大魚大肉」過好年。若活動期間消費滿額再送日本干貝、海陸圍爐組，或是美福飯店吃到飽餐券。

迎接農曆新年到來，美福食集即日起到1月31日間推出饗.過年活動，今年主打頂級市場，首度推出「海中和牛」國王鮭，搭配日本神戶、秋田與飛驒和牛組成珍稀盛宴海陸禮盒，每盒18,888元。另有澳洲塔斯馬尼亞空運直送的精品櫻桃1,850元，台灣溫室日本種阿魯絲哈密瓜2入禮盒1,790元，日本靜岡櫻桃小丸子聯名款蜜柑禮盒990元。

美福食集表示，過年檔期間同步推出滿額送好禮活動，若是購滿8,800元到38,800元間，就會依照滿額門檻，送日本進口干貝、團聚海陸圍爐組、台北美福大飯店彩匯自助餐雙人午餐券等好禮。另刷聯名卡消費滿5,000元，再送600元抵用券。1月12日前消費滿1,688元送美好幸福紅包袋。

此外，美福食集今年邀請台灣知名插畫家WHOSMiNG，推出聯名公益環保袋義賣活動，即日起到2月9日間，可在美福國際、美福食集、美福乾式熟成牛排館及台北美福大飯店購買，每只499元。

過年就是要大魚大肉才過癮。圖／美福食集提供
過年就是要大魚大肉才過癮。圖／美福食集提供
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日本靜岡櫻桃小丸子聯名款蜜柑禮盒，每盒990元。圖／美福食集提供
日本靜岡櫻桃小丸子聯名款蜜柑禮盒，每盒990元。圖／美福食集提供
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美福食集推出聯名公益環保袋義賣活動。圖／美福食集提供
美福食集推出聯名公益環保袋義賣活動。圖／美福食集提供
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神戶秋田紐西蘭

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