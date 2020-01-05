親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

內湖三屍命案！死者疑是男星親哥 背鉅額債走絕路

中和掃街第一次也是最後一次 韓國瑜：不再安排掃街

Bii畢書盡代言眼鏡大玩穿越梗 網笑「報你名字有折扣嗎？」

2020-01-05 15:56聯合報 記者曾智緯／即時報導

歌手Bii畢書盡成為小林眼鏡年度代言人，並詮釋Clex韓系潮流系列鏡框。圖／小林...
歌手Bii畢書盡成為小林眼鏡年度代言人，並詮釋Clex韓系潮流系列鏡框。圖／小林眼鏡提供
分享

來台發展十年的歌手Bii畢書盡，人氣也隨著精湛的演出而水漲船高，讓他接連獲得不少品牌青睞接下代言或站台。而今年是小林眼鏡品牌成立40周年，像中了畢書盡的「韓流」外型，以及對年輕族群的影響力，邀請他擔任品牌代言人，還以年代為概念，在形象廣告中大玩「穿越梗」。

小林眼鏡邁入40周年的里程碑，並迎來畢書盡擔任全新的年度代言人，在全新概念廣告中，畢書盡挑戰一鏡到底帥氣穿越4個年代，演繹出品牌隨著年代更迭的改變。在形象短片中，畢書盡先回到80年代的復古場景，以一句「用心的初衷，決定40年的品質」闡述品牌的精神；並隨時間的改變凸顯品牌每個時期的方向，包括引進數位化服務，提升消費者體驗，場景切換至2020年，畢書盡也換上全新Clex系列鏡架，讓人耳目一新。而全新的廣告曝光後，粉絲也紛紛在社群平台上回應「小林眼鏡，我來惹」、「報你名字有折扣嗎？」，讓人感受到畢書盡的高人氣。

歌手Bii畢書盡成為小林眼鏡年度代言人，並演繹具復古風格的Clex韓系飛行系列鏡...
歌手Bii畢書盡成為小林眼鏡年度代言人，並演繹具復古風格的Clex韓系飛行系列鏡框。圖／小林眼鏡提供
分享

今年主打的Clex鏡架，以多樣的框面線條與豐富的色彩選擇，呈現出韓系風格，並推出4種系列滿足消費者的不同需求。有針對亞洲人的臉型來設計，或是配戴起來更輕盈舒適極細線圈式工藝等款式。另外飛行系列則以經典框型為基礎，除了基本雙梁配置以外，更加入單梁設計。最不能錯過的還有透明系列，透明鏡框除了提亮整體視覺，同時能修飾輪廓，新款更加入貓耳外型，添加不同風格。即日起至3月31日，凡配Clex韓系鏡架即贈送指定系列鏡片，最低整副只要1,100元起，讓光學眼鏡也能成為時尚配件。

小林眼鏡Clex韓系粉白系列整副2,200元起。圖／小林眼鏡提供
小林眼鏡Clex韓系粉白系列整副2,200元起。圖／小林眼鏡提供
分享

小林眼鏡Clex韓系透明系列加入貓耳外型的設計款，為簡單的時尚添加不同的風格。圖...
小林眼鏡Clex韓系透明系列加入貓耳外型的設計款，為簡單的時尚添加不同的風格。圖／小林眼鏡提供
分享

品牌廣告

延伸閱讀

睽違3年再合體 李玉璽自嘲「默契不太好」

高雄夢時代跨年晚會 「老鷹三少」打頭陣

台中熱鬧跨年迎曙光 300架無人機打造600...

台南首場耶誕跨年演唱會明登場 今已有人頂寒風...

北有五月天南有老蕭 台中跨年砸6000萬拚了

畢書盡變身印花貴公 力挺Daniel Won...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

孕妻辣秀美腿！康熙前製作人B2婚宴奢華夢幻

2020-01-05 13:13

抗老從20歲起！盤點3款小資女買得起、有效果的保養品

2020-01-05 15:07

玩首爾免挑日子！台灣虎航首航首爾仁川 3月29日起天天飛

2020-01-05 16:15

新娘穿薄紗秀豪乳 模範「六棒」為B2大婚帥氣合體

2020-01-05 16:14

米奇、小鼠素描各種萌！新年限定鞋怎麼搭都可愛

2020-01-05 15:04

RICHARD MILLE注入碳纖維材質 重新演繹超薄RM33-02表

2020-01-05 14:37

健康年菜這樣做 圍爐不怕肥

2020-01-05 13:53

泰廚壇金童獻藝 法菜的泰國靈魂

2020-01-05 13:49

新加坡必比登主廚來台展店 秀鰻魚3種吃法

2020-01-05 13:45

欣葉台菜套餐 舌尖上的環島輕旅行

2020-01-05 13:44

準備300元飛韓國！濟州航空夏季航班 1/7下午2點開賣

2020-01-05 12:00

冬天依然狂長痘痘？6招解決煩惱 先從清潔＋補水開始

2020-01-05 11:35

機票0.5折、門票65折！韓國「購物優惠季」16日登場

2020-01-05 00:19

爆紅、退燒中拉扯 零售通路「新鮮感」的殘酷競賽

2020-01-05 00:13

千元比薩！必勝客「帶財比薩」 要挑戰「最高含金量」

2020-01-04 20:14

凱亞葛柏短髮超好看 絕美現身LOEWE紐約新開店

2020-01-04 20:08

一件高級珠寶的剖析 梵克雅寶Zip項鍊官方IG影音解密

2020-01-04 19:21

30分鐘年菜上桌！「輕度開伙」商機 美威鮭魚上新菜

2020-01-04 19:10

周冬雨變髮空靈外星人 高俊熙穿BURBERRY既美又帥

2020-01-04 18:49

新年大紅添好運！8款「紅色系香水」視覺、嗅覺都討喜

2020-01-04 18:19

超軟萌粉嫩！Kotex推「CRAFTHOLIC宇宙人」聯名衛生棉

2020-01-04 15:24

愛海洋 全新雅典鎚頭鯊計時碼表 帥氣再出巡

2020-01-04 15:00

鋼彈迷逛起來！「GUNDAM X APPAREL鋼彈潮牌快閃店」聯名飛行夾克帥度破表

2020-01-04 14:31

好枕 一夜好眠的一個必須

2020-01-04 13:16

罪夢者小鮮肉三枚 卡地亞豹影迷蹤派對再聚首

2020-01-04 13:02

認得出來這是木村光希嗎？六○年代復古迷情造型太獨特

2020-01-04 11:53

台中年菜開賣10道1350元 熟客：搭高鐵來都划算

2020-01-04 09:05

盆菜、佛跳牆帶回家！「十二粵」經典粵式年菜上桌

2020-01-04 01:14

2019美旅大事件／台灣珍奶 吃遍全球 商機300億

2020-01-04 00:54

圖坦卡門展攜手World Gym 法老變肌肉猛男

2020-01-03 22:39

年前換購大家電趁現在！全國電子「買指定款電視滿額」豪送伊萊克斯、Dyson吸塵器

2020-01-03 19:52

LV上市超美無線耳機共5款顏色 充飽電可運作30小時

2020-01-03 17:51

挑戰巧克力控味蕾！全聯X馬辣火鍋聯名麻辣蛋糕

2020-01-03 17:08

磊山十年有成 匯聚公益團體讓愛無限傳遞

2020-01-03 16:20

「2020搖搖滾滾音樂節」盧廣仲、蛋堡Soft、Leo王等超強陣容一次到位

2020-01-03 15:54

農曆年生肖討喜金鼠 化身生活風格精品

2020-01-03 15:53

美式連鎖餐飲「双聖」內湖店歇業！盛極一時 僅存一家

2020-01-03 15:51

去年3天賣光！LEGO樂高「舞獅」新年盒組開賣首日百人排隊搶買 放大30倍樂高廟會超好拍

2020-01-03 14:20

過年前先治癒「好媳婦病」！ 媳婦，也是別人家的掌上明珠

2020-01-03 13:05
看更多

熱門文章

漏斗效應發威！春節蘇花改、雪隧雙塞 北花恐開八小時

2020-01-05 09:33

好天氣到周二 吳德榮：周三晚上起低溫下探11度

2020-01-05 07:21

殺破狼周運勢／雙子天秤尾牙中大獎 水瓶當心被裁員

2020-01-05 00:00

北花客運一班慘僅三人搭 業者嘆搭乘率低

2020-01-05 09:35

早上「不升旗」、夜冒汗、易怒 熟男也會更年期

2020-01-05 13:46

周三變天北部轉濕涼 氣象局：不排除達冷氣團強度

2020-01-05 10:45

機票0.5折、門票65折！韓國「購物優惠季」16日登場

2020-01-05 00:19

安眠藥吃愈多種 長者失智風險愈高

2020-01-04 23:49

千元比薩！必勝客「帶財比薩」 要挑戰「最高含金量」

2020-01-04 20:14

武漢肺炎後我疾管署已登機檢疫8航班 8旅客皆輕症

2020-01-05 11:13

蘇花改通車後取代台鐵？內部評估報告出爐

2020-01-05 11:43

孕妻辣秀美腿！康熙前製作人B2婚宴奢華夢幻

2020-01-05 13:13

每日星座運勢／摩羯有機會交新朋友 積極面對生活

2020-01-05 00:00

爆紅、退燒中拉扯 零售通路「新鮮感」的殘酷競賽

2020-01-05 00:13

自費環台15年！他們沿路行善募款

2020-01-05 00:59

告別式想放什麼歌？「台灣金頌」邀歌手分享告別式歌單

2020-01-04 22:21

世界金牌福灣巧克力被列中國品牌 日本阪急道歉

2020-01-04 20:47

準備300元飛韓國！濟州航空夏季航班 1/7下午2點開賣

2020-01-05 12:00

【為人父母】梁純綉／忘齡

2020-01-05 06:00

周冬雨變髮空靈外星人 高俊熙穿BURBERRY既美又帥

2020-01-04 18:49

凱亞葛柏短髮超好看 絕美現身LOEWE紐約新開店

2020-01-04 20:08

春節天氣熱還是冷？ 賈新興分析低溫機率

2020-01-05 10:36

新娘穿薄紗秀豪乳 模範「六棒」為B2大婚帥氣合體

2020-01-05 16:14

周六投票 全台白天天氣穩

2020-01-04 23:38

【閱讀生活】李貞慧／找到對這世界的澎湃熱情，為生命熱愛的事全力以赴

2020-01-05 06:00

中部空品「紅爆」恐持續至晚間甚至明天

2020-01-05 13:33

5隻超萌緝毒犬寶寶 海關徵求寄養家庭

2020-01-05 15:05

北部血庫只剩4天 農曆年前拚3周集滿2.4萬袋熱血

2020-01-04 20:28

桃園新國民醫院走過52年 北醫今起接手

2020-01-05 12:46

吃臘八粥了嗎？ 溫補脾腎的冬季甜品

2020-01-02 17:38

30分鐘年菜上桌！「輕度開伙」商機 美威鮭魚上新菜

2020-01-04 19:10

香港再增6例疑不明肺炎患者 疾管署：目前無須過度擔心

2020-01-05 13:55

9日轉冷 11日投票當天全台有陽光

2020-01-05 15:17

孕婦染德國麻疹 新生兒聽損

2020-01-05 00:08

未來一周天氣數變！ 投票日可望好天氣

2020-01-05 09:09

新年大紅添好運！8款「紅色系香水」視覺、嗅覺都討喜

2020-01-04 18:19

一件高級珠寶的剖析 梵克雅寶Zip項鍊官方IG影音解密

2020-01-04 19:21

自費環台15年！他們進偏鄉探困境 思考解方

2020-01-05 00:59

抗老從20歲起！盤點3款小資女買得起、有效果的保養品

2020-01-05 15:07

明天起柴油每公升降0.1元 汽油終止連三漲

2020-01-05 12:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top