Bii畢書盡代言眼鏡大玩穿越梗 網笑「報你名字有折扣嗎？」

歌手Bii畢書盡成為小林眼鏡年度代言人，並詮釋Clex韓系潮流系列鏡框。圖／小林眼鏡提供 分享 facebook

來台發展十年的歌手Bii畢書盡，人氣也隨著精湛的演出而水漲船高，讓他接連獲得不少品牌青睞接下代言或站台。而今年是小林眼鏡品牌成立40周年，像中了畢書盡的「韓流」外型，以及對年輕族群的影響力，邀請他擔任品牌代言人，還以年代為概念，在形象廣告中大玩「穿越梗」。

小林眼鏡邁入40周年的里程碑，並迎來畢書盡擔任全新的年度代言人，在全新概念廣告中，畢書盡挑戰一鏡到底帥氣穿越4個年代，演繹出品牌隨著年代更迭的改變。在形象短片中，畢書盡先回到80年代的復古場景，以一句「用心的初衷，決定40年的品質」闡述品牌的精神；並隨時間的改變凸顯品牌每個時期的方向，包括引進數位化服務，提升消費者體驗，場景切換至2020年，畢書盡也換上全新Clex系列鏡架，讓人耳目一新。而全新的廣告曝光後，粉絲也紛紛在社群平台上回應「小林眼鏡，我來惹」、「報你名字有折扣嗎？」，讓人感受到畢書盡的高人氣。

歌手Bii畢書盡成為小林眼鏡年度代言人，並演繹具復古風格的Clex韓系飛行系列鏡框。圖／小林眼鏡提供 分享 facebook

今年主打的Clex鏡架，以多樣的框面線條與豐富的色彩選擇，呈現出韓系風格，並推出4種系列滿足消費者的不同需求。有針對亞洲人的臉型來設計，或是配戴起來更輕盈舒適極細線圈式工藝等款式。另外飛行系列則以經典框型為基礎，除了基本雙梁配置以外，更加入單梁設計。最不能錯過的還有透明系列，透明鏡框除了提亮整體視覺，同時能修飾輪廓，新款更加入貓耳外型，添加不同風格。即日起至3月31日，凡配Clex韓系鏡架即贈送指定系列鏡片，最低整副只要1,100元起，讓光學眼鏡也能成為時尚配件。

小林眼鏡Clex韓系粉白系列整副2,200元起。圖／小林眼鏡提供 分享 facebook