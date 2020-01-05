RICHARD MILLE聯手巴林麥拉倫車隊 再造自行車表新頁

表迷如果記憶猶新，2017年時Richard Mille先生曾為他的摯友Alain Prost打造品牌史上第一款為自行車手量身打造的複雜機械表，以此為契機，在三年後RICHARD MILLE也正式宣布與巴林麥拉倫車隊締結合作關係，正式進軍自行車的運動領域。

早從2016年開始，RICHARD MILLE攜手麥拉倫車隊（McLaren），運用跑車製程的高端技法與科技原料，打造出有如腕上超跑的極致表款。陸續推出震撼表壇的RM 50-03 McLaren F1超輕雙秒追針陀飛輪計時碼表、以及RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼表，其靈感皆來自McLaren的豪華超級跑車系列。因此，在進軍自行車領域時，RICHARD MILLE選擇系出同門的巴林麥拉倫車隊，與旗下優秀的車手包括Mikel Landa、Wout Poels和Mark Cavendish等人攜手，一同在今年的各項賽事中，實際測試全新的RM 67-02原型表。

針對這一次合作，Richard Mille先生還分享了他與Mark Cavendish的互動與友誼，他提到自2016年與Mark Cavendish首次見面時，對方甚至激動的掉下眼淚說「沒想到你真的會來看我的比賽」。Richard Mille補充說「一開始我便知道Mark是RICHARD MILLE品牌的粉絲，因為他把環法自行車賽