抗老從20歲起！盤點3款小資女買得起、有效果的保養品

很多人都以為，抗老都要從35歲之後才開始，20多歲的人只要注重保濕即可。但其實，抗老一定要提早開始，許多皮膚專家都提醒，「大概20～25歲之後，就可以開始使用抗老保養品」，不過當然年輕人的消費力不強，使用的抗老產品也有所不同，建議可從高度保濕、防禦外在破壞與局部加強為主，近期就有保養品推出適合「Z世代」使用的抗老保養。

碧兒泉奇蹟特嫩精華／30ml／2,400元

碧兒泉2019年在歐洲推出「奇蹟特嫩精華」，創下德國銷售冠軍，2020年1月1日在台灣上市，該瓶精華就是呼籲Z世代們，要提早啟動抗老保養，才能讓肌膚凍齡。

碧兒泉發現，20～30歲的Z世代，受到高壓力、高轉速與高污染，保濕力變差，肌膚也提早衰老，因此要提早開始抗老保養。新推出的奇蹟特嫩精華，以核心成分「奇蹟活源因子」為主，多了比菲德氏菌、酵母菌、玻尿酸、維他命C配醣體，組成活性萃取，一抹上肌膚，能強化肌膚的保護力，重點是抵抗外在的破壞力，讓肌膚有著防禦機制。

ALBION白神之露／80ml／2,300元

肌膚乾燥會更快速老化，日本保養品牌ALBION在秋田縣西北部、青森縣西南部的白神山地設立「白神研究所」，推出高機能精華露「白神之露」，內含5種嚴選藥草，檸檬香蜂草、百里香、矢車菊、茵陳蒿、山地蒿，沿用ALBION百年歷史「純白麴」，與5大藥用植物進行進行發酵，創造出與一般植物萃取，或人工合成成分大相逕庭的新活性物質。

實際使用白神之露，用量不用太多，就能有一滴入肌的好膚感，質地用來保濕，不黏膩，最重要是快速滲透吸收，讓肌膚像喝飽水般的滋潤。

Kiehl’s契爾氏六胜肽精準撫紋三角面膜／六張四片／1,300元

年輕人想抗老，可能先從眼角、法令紋開始，因此Kiehl’s契爾氏打破傳統，推出全新的「三角形面膜」六胜肽精準撫紋三角面膜，結合抗皺成分六胜肽，還有保濕玻尿酸，針對局部皺紋部位，能夠達到完全保濕、深度吸收。