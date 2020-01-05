RICHARD MILLE注入碳纖維材質 重新演繹超薄RM33-02表

頂級腕表品牌RICHARD MILLE為人所津津樂道的設計有辨識度極高的酒桶型表殼、以及高複雜的懸吊式機芯結構。不過真正的行家都不會錯過2011年推出帶有圓型外觀的RM033超薄腕表，而今年RICHARD MILLE則以此基礎，打造出品牌第一款採用Carbon TPT®碳纖維製成圓型自動上鍊RM33-02腕表。

就如同品牌技術總監Julien Boillat所言「我們相信，延續經典腕表系列的設計與創造一個系列最初的表款一樣，本質上與邏輯上都需要傾注一樣的心力與關注。」因此，RM33-02自動上鍊超薄腕表，在保留原有表款特色的基礎上，強化設計感，於圓型為主體的表殼，加上了凸角線條，帶出運動感。並且使用RICHARD MILLE著名的Carbon TPT®碳纖維製成表殼上、下層，中層則採用紅金打造，同時表帶設計在視覺上延伸了位於6時和12時位置的兩道罕見凹槽，讓整只腕表風格有別於原作。