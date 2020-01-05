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RICHARD MILLE注入碳纖維材質 重新演繹超薄RM33-02表

2020-01-05 14:37聯合報 記者曾智緯／即時報導

頂級腕表品牌RICHARD MILLE為人所津津樂道的設計有辨識度極高的酒桶型表殼、以及高複雜的懸吊式機芯結構。不過真正的行家都不會錯過2011年推出帶有圓型外觀的RM033超薄腕表，而今年RICHARD MILLE則以此基礎，打造出品牌第一款採用Carbon TPT®碳纖維製成圓型自動上鍊RM33-02腕表。

就如同品牌技術總監Julien Boillat所言「我們相信，延續經典腕表系列的設計與創造一個系列最初的表款一樣，本質上與邏輯上都需要傾注一樣的心力與關注。」因此，RM33-02自動上鍊超薄腕表，在保留原有表款特色的基礎上，強化設計感，於圓型為主體的表殼，加上了凸角線條，帶出運動感。並且使用RICHARD MILLE著名的Carbon TPT®碳纖維製成表殼上、下層，中層則採用紅金打造，同時表帶設計在視覺上延伸了位於6時和12時位置的兩道罕見凹槽，讓整只腕表風格有別於原作。

或許乍看之下RM33-02只是簡單的自動上鍊腕表，僅有時、分的顯示功能，不比有搭載陀飛輪功能的款式來的複雜，但因此就輕視的話，那可就大錯特錯了。因為要製作「超薄」就具備了極困難的製作技巧，採用的鏤空RMXP1機芯僅比五十元硬幣略厚，因此把向來置於中央的自動盤移往旁邊，藉由重新配置空間來換取更薄的可能。另外為了要平衡整個機芯結構，RICHARD MILLE還採用鉑金來製作自動盤，同時能雙向上鍊，在在都讓製表時變得更為複雜，所以預計只生產140只，讓藏家都想要入手。

在品牌技術總監Julien Boillat的主導下，RICHARD MILLE以...
在品牌技術總監Julien Boillat的主導下，RICHARD MILLE以招牌碳纖維打造了第一款圓型RM33-02超薄表。圖／RICHARD MILLE提供
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RICHARD MILLE RM33-02自動上鍊超薄腕表，搭載鏤空RMXP1機...
RICHARD MILLE RM33-02自動上鍊超薄腕表，搭載鏤空RMXP1機芯，僅比五十元硬幣略厚。圖／RICHARD MILLE提供
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RICHARD MILLE RM33-02自動上鍊超薄腕表，Carbon TPT...
RICHARD MILLE RM33-02自動上鍊超薄腕表，Carbon TPT®碳纖維及紅金表殼，配備橡膠表帶，限量140只。圖／RICHARD MILLE提供
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為了要維持超薄的特色，從後底蓋能看到RICHARD MILLE把向來置於中央的自...
為了要維持超薄的特色，從後底蓋能看到RICHARD MILLE把向來置於中央的自動盤移往旁邊，藉由重新配置空間來換取更薄的可能。圖／RICHARD MILLE提供
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從側邊可看到RICHARD MILLE RM33-02自動上鍊超薄腕表，表殼上下...
從側邊可看到RICHARD MILLE RM33-02自動上鍊超薄腕表，表殼上下層為Carbon TPT®碳纖維，中層則採用紅金打造，呈現出如同三明治般的結構。圖／RICHARD MILLE提供
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