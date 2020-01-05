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孕妻辣秀美腿！康熙前製作人B2婚宴奢華夢幻

2020-01-05 13:13聯合報 記者吳曉涵／即時報導

B2嬌妻晗晗懷孕25周，也把握時機穿上LinLi Boutique 2020最新...
B2嬌妻晗晗懷孕25周，也把握時機穿上LinLi Boutique 2020最新白金系列開衩禮服拍攝孕照，展現火辣美腿。圖／LinLi Boutique提供
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曾參與過「康熙來了」、「模範棒棒堂」、「我愛黑澀會」等節目製作的知名製作人B2陳彥銘今日舉行婚宴，選在寒舍艾美席開40桌，比照電視製作規模打造了一個「粉橘夢幻童話風」場景，滿滿的花藝裝置有如奢華叢林，還有南瓜馬車上懸吊木馬注入浪漫童話風，搭配新娘華麗的禮服更顯耀眼。

B2嬌妻晗晗在婚宴上的禮服比照之前拍攝婚紗照，同樣由LinLi Boutique林莉婚紗操刀製作。有別於較常見的全白婚紗，晗晗拖長7呎的主白紗禮服以深Ｖ及挖背剪裁大秀性感，特別選用帶有珍珠色澤的頂級布料，並由4位師傅花費230小時手工縫製炫目的金銀蕾絲和珠飾，另配上長達10呎的蕾絲鑲邊頭紗，霸氣優雅。而懷孕25周的她，也把握時機穿上LinLi Boutique 2020最新白金系列開衩禮服拍攝孕照，展現火辣美腿，記錄這個人生中最幸福珍貴的時期。

婚禮特別邀請王偉忠、詹仁雄擔任主婚人，「兩位恩師是我電視啟蒙的老師，今天希望他們也能見證我的幸福與喜悅。」B2表示。而從婚紗照拍攝到婚宴，LinLi Boutique更為這對新人訂製了超過10套禮服，見證了他們許下諾言的每個重要時刻。

B2嬌妻晗晗懷孕25周，也把握時機穿上LinLi Boutique 2020最新...
B2嬌妻晗晗懷孕25周，也把握時機穿上LinLi Boutique 2020最新白金系列開衩禮服拍攝孕照，展現火辣美腿。圖／LinLi Boutique提供
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B2嬌妻晗晗的白紗禮服拖長7呎，以深Ｖ及挖背剪裁大秀性感。圖／LinLi Bou...
B2嬌妻晗晗的白紗禮服拖長7呎，以深Ｖ及挖背剪裁大秀性感。圖／LinLi Boutique提供
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知名製作人B2陳彥銘今日舉行婚宴。圖／LinLi Boutique提供
知名製作人B2陳彥銘今日舉行婚宴。圖／LinLi Boutique提供
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知名製作人B2陳彥銘今日舉行婚宴。圖／LinLi Boutique提供
知名製作人B2陳彥銘今日舉行婚宴。圖／LinLi Boutique提供
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知名製作人B2陳彥銘今日舉行婚宴。圖／LinLi Boutique提供
知名製作人B2陳彥銘今日舉行婚宴。圖／LinLi Boutique提供
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