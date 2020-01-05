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冬天依然狂長痘痘？6招解決煩惱，先從清潔＋補水開始

2020-01-05 11:35聯合報 記者劉小川／台北即時報導

很多人在夏天時，會因為油脂分泌比較旺盛，就長許多痘痘，以為到了冬天，痘痘會變少，但其實不少人，冬天還是會冒痘痘，因為皮膚油脂分泌也不會因為季節而減少，加上毛孔阻塞、體內毒素、飲食等各種因素都可能影響到。

冬天冒痘痘，該怎麼調理呢？以下提供6點方式。

1.每天把皮膚洗乾淨

每天必要做的事情就是洗臉，也是保養肌膚的第一個步驟，所以溫和的清潔皮膚，對於肌膚是相當重要的事情，毛孔暢通了，肌膚問題自然而然會減少。

2.注意保濕

想要肌膚看起來細緻滑嫩，除了清潔皮膚外，還要擁有一定的水分，才能讓肌膚看起來有光澤感。肌膚不容易出油、毛孔不阻塞時，細菌自然無法孳生，當然痘痘的問題也就慢慢地減少，將保濕保養做足了，才有好肌膚的誕生。

3.切勿過度清潔臉部

許多臉上容易出油的人，一但臉上油光四起，就會找個地方好好的洗臉，把過多的油脂給洗掉，但其實一天最多洗臉不要超過2次，超過次數的洗臉，可能會更刺激皮脂腺的分泌，當然油脂不但不會減少，反而造成青春痘更嚴重的情況。

4.運動出汗，可幫助肌膚排毒

除了注重清潔之外，固定的運動習慣、出汗，有助於身體的體內毒素排出，當然長出痘痘除了臉部清潔之外，體內的毒素，也可能是造成你痘痘生成的主要因素，一刻都不能輕忽，有著健康的身體，才有美麗的肌膚。

5.注重飲食習慣及生活的作息

肌膚容易長痘痘，還有一個主要的原因，就是來自於飲食，在生活中經常攝取炸物、辛辣、油膩的食物，就容易讓體內的毒素堆積，當然作息生活也要正常，才能在正確的時候，讓身體的臟器幫助我們排出體內毒素，這樣一來，由內而外的調整，才能達到自己的目標。

6.最重要的一點，千萬不要用手去摳痘痘

有的人會慣性地去摸臉、托腮，其實這也是痘痘一直不會好的主要原因之一，因為手上的細菌、指甲縫中的細菌，都可能讓我們臉上的痘痘有再次感染的可能性，這樣一來青春痘不容易好，二來可能會讓痘痘留下那暗沈的疤痕。

肌膚要維持一定的保濕程度，才不會讓痘痘找上門。圖／摘自 pexels
肌膚要維持一定的保濕程度，才不會讓痘痘找上門。圖／摘自 pexels
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想要乾淨沒有痘痘的臉龐，溫和的清潔，就是重點核心。圖／摘自 pexels
想要乾淨沒有痘痘的臉龐，溫和的清潔，就是重點核心。圖／摘自 pexels
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除了清潔之外，飲食、生活作息，也是保養肌膚的重要環節。圖／摘自 pexels
除了清潔之外，飲食、生活作息，也是保養肌膚的重要環節。圖／摘自 pexels
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千萬不要在手沒有清潔的狀況下去觸碰臉部，這樣痘痘不只不會好，還會留下暗沈的疤痕。...
千萬不要在手沒有清潔的狀況下去觸碰臉部，這樣痘痘不只不會好，還會留下暗沈的疤痕。圖／摘自 pexels
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