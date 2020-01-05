機票0.5折、門票65折！韓國「購物優惠季」16日登場
喜歡去韓國購物的民眾注意囉！以外國人為主要對象的購物節「2020韓國購物優惠季」（Korea Grand Sale），預計將於1月16日至2月29日登場。包括大韓、韓亞等航空公司，將推出機票0.5折起的優惠方案，另外還有住宿2折起、購物5折起等一系列折扣。
即將邁入第10年的「2020韓國購物優惠季」，今年舉辦時間共計45天，地點涵蓋首爾、首都圈與全韓國主要城市，共計結合觀光、韓流、購物等多樣優惠。
以機票優惠為例，包括大韓、韓亞、德威、釜山、濟州、真、易斯達等多間航空公司，針對韓國航線推出0.5折起的限時搶購優惠。高速列車KTX，最高可享65折；K-Travel Bus則有全路線買1送1；EG Tour Bus也有指定路線買1送1的方案。
住宿部份，則有2折起再9折的指定訂房方案，另還有早餐買1送1、加贈迎賓飲品等優惠。大邱生動有趣水族館、芝山森林度假區滑雪場等觀光景點，也有65折起的折扣。樂天免稅店、新羅免稅店、雪花秀旗艦店等門市，亦針對活動推出不同的優惠方案。其他如首爾、濟州、釜山等地的百餘間餐廳，也都有不同的特價或贈品方案，讓民眾享受優惠。
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