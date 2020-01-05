機票0.5折、門票65折！韓國「購物優惠季」16日登場

喜歡去韓國購物的民眾注意囉！以外國人為主要對象的購物節「2020韓國購物優惠季」（Korea Grand Sale），預計將於1月16日至2月29日登場。包括大韓、韓亞等航空公司，將推出機票0.5折起的優惠方案，另外還有住宿2折起、購物5折起等一系列折扣。

即將邁入第10年的「2020韓國購物優惠季」，今年舉辦時間共計45天，地點涵蓋首爾、首都圈與全韓國主要城市，共計結合觀光、韓流、購物等多樣優惠。

以機票優惠為例，包括大韓、韓亞、德威、釜山、濟州、真、易斯達等多間航空公司，針對韓國航線推出0.5折起的限時搶購優惠。高速列車KTX，最高可享65折；K-Travel Bus則有全路線買1送1；EG Tour Bus也有指定路線買1送1的方案。