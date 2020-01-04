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千元比薩！必勝客「帶財比薩」 要挑戰「最高含金量」

2020-01-04 20:14聯合報 記者羅建怡／即時報導

農曆春節即將來臨，比薩業者也來搶商機。必勝客推出期間限定「金好野比薩─北海道起司金箔海鮮」、「金帶財比薩─北海道起司干貝」，「金好野比薩」除了大手筆選用北海道起司黃金塊、富貴招財干貝、整尾透抽與大草蝦，還在比薩灑上珍貴金箔片，打造頂級華麗陣容，單點一個大比薩1,000元，1月7日起於全台指定97間門市，每店16個限量發售，售完為止。

迎接金鼠年，必勝客同步推出「財貌雙全聚寶餐」，1月7日起至2月29日加入必勝客官方LINE好友，周周抽折扣優惠及加碼大獎AirPods Pro等好禮；大年初四、初五，消費者至全台必勝客門市外帶消費不限金額即發送烘爐地錢母，每店限量100份、送完為止。

這款被稱為重金推出的開運必殺技「金好野比薩─北海道起司金箔海鮮」，除了力求口味新意，更精選高級食材，以福氣滿滿的珍貴金箔片點綴，並選用北海道起司黃金塊與富貴招財干貝，加上整隻大尾透抽與大草蝦，帶來磅礡豪華的視覺衝擊！

不僅如此，必勝客還聯手謝沅瑾加持推出「金帶財比薩」，大比薩750元、小比薩500元，外帶買大送大、外送買大送小，1月7日起於全台門市開賣，另可加購升級「幸運輪盤龍捲風餅皮」，在包滿莫札瑞拉起司的餅皮中，蘊藏了六分之一的幸運中獎機會：嗆辣墨西哥辣椒，將比薩一秒化身為趣味桌遊。

「金帶財比薩」也有專屬的「財貌雙全聚寶餐」，內容包含金帶財大比薩一個搭配幸運輪盤龍捲風餅皮、任意口味比薩一個*4、烤雞同樂匯一份及可樂1.25L 兩瓶，組合價1,199元。

必勝客推出「金好野比薩─北海道起司金箔海鮮」新春招好運。圖／必勝客提供
必勝客推出「金好野比薩─北海道起司金箔海鮮」新春招好運。圖／必勝客提供
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迎接金鼠年，必勝客同步推出「財貌雙全聚寶餐」1199元。圖／必勝客提供
迎接金鼠年，必勝客同步推出「財貌雙全聚寶餐」1199元。圖／必勝客提供
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