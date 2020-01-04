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凱亞葛柏短髮超好看 絕美現身LOEWE紐約新開店

2020-01-04 20:08聯合報 記者楊詩涵／即時報導

紐約蘇豪區LOEWE專門店重新開幕，凱亞葛柏（Kaia Gerber）頂著俐落的短髮出席，俏麗又有氣勢，狀態極佳超漂亮，美國女星安柏瓦雷塔（Amber Valletta）和海莉蓋茲（Hailey Gates）都參與了這場盛會，而新的專門店洋溢著藝術氣息，呼應稍早在美西邁阿密舉辦的設計展。

身為在紐約蘇豪區開設的紐約第一家LOEWE專門店，除了陳列最新配件、時裝之外，最特別之處在於展出品牌愈來愈大規模的藝術藏品。此店鋪翻新的工程保留當地舊式建築特色，選用多種建材之外，保留了既有的橡木地板，搭配玻璃珠、黃銅、燈泡、陶瓷、混凝土及來自西班牙華拉杜列（Valladolid）地區的坎帕斯佩羅石灰石（Campaspero）等物料，打造出既有時尚感又充滿藝術氣息的空間。獨特的40個灰色繞線軸以釀酒榨汁器為靈感，由天花板垂至地面，呈現為一面雕塑牆。

店內收藏8位藝術家的作品，例如南非藝術家Lisa Brice的大型手繪屏風畫、斯里蘭卡攝影師Lionel Wendt的重要骨董照片、紐西蘭藝術家Kate Newby的雕塑作品等。此外，品牌在2020年1月31日前於邁阿密設計展（Art Basel Miami Beach ）舉辦「Chance Encounters V」藝術展，今年由英國藝術家Hilary Lloyd以大型場域特定的紡織品及影音裝置，與十八世紀的葡萄牙糧倉建築對話，已故英國陶藝名家Ewen Henderson的大型陶瓷雕塑，也於同場展出。

凱亞葛柏以嶄新俏麗的短髮現身LOEWE專門店重新開幕。圖／LOEWE提供
凱亞葛柏以嶄新俏麗的短髮現身LOEWE專門店重新開幕。圖／LOEWE提供
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店內牆面裝置了40個天花板垂至地面的灰色繞線軸，以西、葡及法國南部常見的釀酒榨汁...
店內牆面裝置了40個天花板垂至地面的灰色繞線軸，以西、葡及法國南部常見的釀酒榨汁器為靈感，呈現雕塑般的質感。圖／LOEWE提供
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紐約蘇豪區LOEWE專門店重新開幕，進駐品牌家飾及藝術藏品。圖／LOEWE提供
紐約蘇豪區LOEWE專門店重新開幕，進駐品牌家飾及藝術藏品。圖／LOEWE提供
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凱亞葛柏以嶄新俏麗的短髮現身LOEWE專門店重新開幕。圖／LOEWE提供
凱亞葛柏以嶄新俏麗的短髮現身LOEWE專門店重新開幕。圖／LOEWE提供
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「Chance Encounters V」藝術展以展件和十八世紀的葡萄牙糧倉建築...
「Chance Encounters V」藝術展以展件和十八世紀的葡萄牙糧倉建築對話。圖／LOEWE提供
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女星海莉蓋茲為紐約蘇豪區LOEWE專門店開幕嘉賓。圖／LOEWE提供
女星海莉蓋茲為紐約蘇豪區LOEWE專門店開幕嘉賓。圖／LOEWE提供
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LOEWE創意總監Jonathan Anderson。圖／LOEWE提供
LOEWE創意總監Jonathan Anderson。圖／LOEWE提供
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女星安柏瓦雷塔出席紐約蘇豪區LOEWE專門店重新開幕。圖／LOEWE提供
女星安柏瓦雷塔出席紐約蘇豪區LOEWE專門店重新開幕。圖／LOEWE提供
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品牌在2020年1月31日前於邁阿密設計展舉辦「Chance Encounter...
品牌在2020年1月31日前於邁阿密設計展舉辦「Chance Encounters V」藝術展。圖／LOEWE提供
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紐約LOEWE專門店牆面有南非藝術家Lisa Brice的大型手繪屏風畫。圖／L...
紐約LOEWE專門店牆面有南非藝術家Lisa Brice的大型手繪屏風畫。圖／LOEWE提供
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LOEWE專門店除了商品陳列也有大量藝術品，營造藝廊空間感。圖／LOEWE提供
LOEWE專門店除了商品陳列也有大量藝術品，營造藝廊空間感。圖／LOEWE提供
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藝術家紐約建築

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