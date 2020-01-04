一件高級珠寶的剖析 梵克雅寶Zip項鍊官方IG影音解密

認識珠寶和擁有一件珠寶，都非輕易之事。擁有一件高級珠寶，除了需要眼光更需要深厚資本。而認識一件高級珠寶更難以紙上談兵，需要親身接觸、賞玩，或能領略工匠技藝的超凡入聖。可以開闔的《Zip》項鏈，無論對梵克雅寶Van Cleef & Arpels或當代高級珠寶史，都是一件美不勝收的驚艷之作。日前梵克雅寶便於官方Instagram帳號，釋出一段約四分半鐘的影片，爬梳《Zip》項鏈的前世今生。

影片中共包含了梵克雅寶總裁Nicolas Bos、Heritage & Exhibitions總監Lise Macdonald，以及義大利維琴察珠寶博物館總監Alba Cappellieri的多段訪談，抽絲剝繭、並由這些訪談中揭露了《Zip》項鍊的誕生。原來當時是由溫莎公爵夫人向當時梵克雅寶提出：她希望能有一件珠寶項鏈，同時還能轉換成手環，在此也埋下了日後高級珠寶設計中，「可轉換式設計」、一物多用的靈感概念。