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一件高級珠寶的剖析 梵克雅寶Zip項鍊官方IG影音解密

2020-01-04 19:21聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

認識珠寶和擁有一件珠寶，都非輕易之事。擁有一件高級珠寶，除了需要眼光更需要深厚資本。而認識一件高級珠寶更難以紙上談兵，需要親身接觸、賞玩，或能領略工匠技藝的超凡入聖。可以開闔的《Zip》項鏈，無論對梵克雅寶Van Cleef & Arpels或當代高級珠寶史，都是一件美不勝收的驚艷之作。日前梵克雅寶便於官方Instagram帳號，釋出一段約四分半鐘的影片，爬梳《Zip》項鏈的前世今生。

影片中共包含了梵克雅寶總裁Nicolas Bos、Heritage & Exhibitions總監Lise Macdonald，以及義大利維琴察珠寶博物館總監Alba Cappellieri的多段訪談，抽絲剝繭、並由這些訪談中揭露了《Zip》項鍊的誕生。原來當時是由溫莎公爵夫人向當時梵克雅寶提出：她希望能有一件珠寶項鏈，同時還能轉換成手環，在此也埋下了日後高級珠寶設計中，「可轉換式設計」、一物多用的靈感概念。

1938年獲得專利的《Passe-Partout》，成為了《Zip》的前身，梵克雅寶將日常生活中的五金結構：拉鏈，由現實層次賦予想像力、工藝技術與珍貴寶石，輕柔將意念帶向雲端。也是透過這只影片中的實物展示、3D模擬或訪談，展現出《Zip》項鏈的柔軟婀娜與古典華麗。想進一步理解？或也可親自至梵克雅寶官方instagram帳號，眼見為憑。

除了具備精湛的珠寶金工，可一物多用的轉換式設計，更是當代高級珠寶的主流設計語彙。...
除了具備精湛的珠寶金工，可一物多用的轉換式設計，更是當代高級珠寶的主流設計語彙。圖╱翻攝自Van Cleef & Arpels官方Instagram帳號。
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緣起於1938年的Zip項鏈，這回在官方影片中，親身解密。圖╱翻攝自Van ...
緣起於1938年的Zip項鏈，這回在官方影片中，親身解密。圖╱翻攝自Van Cleef & Arpels官方Instagram帳號。
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柔軟、古典、華麗，皆僅是Zip項鏈的魅力來源之一。圖╱翻攝自Van Cleef ...
柔軟、古典、華麗，皆僅是Zip項鏈的魅力來源之一。圖╱翻攝自Van Cleef & Arpels官方Instagram帳號。
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珠寶義大利

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